SpaceX est sur le point d’exécuter son dernier test de Starship SN9 avant le premier lancement

SpaceX se prépare à tester le neuvième prototype de sa grande fusée brillante, Starship SN9 mercredi 20 janvier, allumant ses moteurs pour ce qui devrait être la dernière fois avant son vol inaugural. Le test est prévu avant 17 heures, heure centrale.

La fusée n’ira nulle part pendant ce test de « tir statique ». (Ou du moins, ce n’est pas censé le faire.) Mais si tout se passe comme prévu, ce test devrait ouvrir la voie à un lancement dans un proche avenir, bien que SpaceX n’ait pas fixé de date. La NASA Spaceflight diffuse le test en direct depuis le site de Boca Chica, au Texas, où SpaceX construit et teste ses vaisseaux spatiaux.

Ce sera le deuxième test d’incendie statique de SN9, après qu’un trio d’essais du 13 janvier se soit terminé de manière non concluante, les moteurs ne tirant pas pendant toute la durée prévue, car Rapport sur les vols spatiaux de la NASA . La société a depuis remplacé les moteurs utilisés lors des tests précédents.

Le prototype de fusée Starship SN8 de SpaceX se dresse sur son banc d’essai dans les installations de la société à Boca Chica, au Texas, lors d’une tentative de test de lancement à haute altitude le 8 décembre 2020. Son successeur, SN9, est en test aujourd’hui (20 janvier). (Crédit d’image: SpaceX)

Starship est le moonshot de SpaceX – littéralement. La société a suggéré que le véhicule de 160 pieds de haut (49 mètres) et 30 pieds de large (9 m) pourrait un jour atterrir de grands groupes de personnes sur la Lune ou sur Mars. Il a également vendu des billets pour monter à bord d’un futur vaisseau spatial pour une orbite autour de la lune. Pour faire tout cela, il faudra une fusée d’appoint « Super Heavy » beaucoup plus grande pour lisser Starship dans l’espace, et cette fusée n’a pas encore été construite.

Pour l’instant, SpaceX se concentre sur le développement du véhicule Starship lui-même. Le dernier prototype, SN8, a démontré des capacités impressionnantes lors d’un vol d’essai en décembre 2020. Ce test a vu SN8 monter à l’altitude de croisière d’un avion de ligne et effectuer une approche contrôlée de son site d’atterrissage avant d’exploser au contact, comme 45Secondes.fr a rapporté à l’époque . SpaceX n’a ​​pas précisé quels sont ses objectifs pour ce prochain lancement, même si un atterrissage réussi du véhicule mammouth pourrait être au menu.

