SpaceX est prêt à lancer plus d’astronautes avec Crew-2 le mois prochain

SpaceX deuxième vol d’astronaute avec équipage complet, Équipage-2 , est prêt pour le lancement, ont déclaré les membres de l’équipe de la mission lundi 1er mars lors d’un point de presse.

Crew-2, qui devrait être lancé le 20 avril, suit le lancement de la société Démo-2 lancement en mai 2020, le premier vol d’essai en équipage du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX, et Équipage-1 lancement en novembre 2020, qui a vu la première mission spatiale de la société entièrement équipée. Comme Crew-2, ces missions ont eu lieu dans le cadre du programme Commercial Crew de la NASA.

«Tout le monde est sur la bonne voie et prêt», a déclaré Benji Reed, directeur de la gestion des missions de l’équipage de SpaceX lors du briefing.

La mission lancera des astronautes de la NASA Megan McArthur et Shane Kimbrough , qui agira en tant que pilote et commandant d’engin spatial, respectivement, astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) Akihiko Hoshide et astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Thomas Pesquet , qui serviront tous les deux de spécialistes de mission. Le quatuor passera un peu plus de six mois sur la Station spatiale internationale.

« Ce vol illustre le [international] partenariat », a déclaré aujourd’hui Kathy Lueders, administratrice associée de la Direction des missions d’exploration et d’exploitation humaine de la NASA, lors de la réunion d’information sur l’inclusion des astronautes de la JAXA et de l’ESA dans Crew-2. les vols spatiaux avec ce que nous faisons tous les jours, « et comment des missions comme celle-ci » nous amènent non seulement à faire de grandes choses sur la station spatiale, mais à faire encore plus dans nos programmes d’exploration spatiale à l’avenir. «

Le véhicule Crew Dragon utilisé pour Crew-2 livrera non seulement les quatre astronautes, mais plus de 440 livres. (200 kilogrammes) de cargaison pressurisée vers la station spatiale, soutenant le développement scientifique et technologique du laboratoire en orbite, a déclaré aujourd’hui le directeur du programme de la station spatiale Joel Montalbano.

« L’année dernière, nous avons célébré 20 ans de présence humaine continue à bord de la Station spatiale internationale », a déclaré Montalbano, ajoutant que l’inclusion du secteur spatial commercial leur avait permis d’amener plus de personnes à la Station spatiale internationale. «C’est une période passionnante», a-t-il déclaré.

« C’est un honneur sacré de nous assurer que nous allons transporter cet équipage en toute sécurité jusqu’à la station spatiale », a déclaré Reed à propos du lancement prochain.

Passer le flambeau

L’équipage de la mission Crew-2 de SpaceX. De gauche à droite, les astronautes de la NASA Megan McArthur et Shane Kimbrough, l’astronaute de la JAXA Akihiko Hoshide et l’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet. (Crédit d’image: NASA)

Pour préparer l’arrivée de Crew-2 à la station spatiale, les quatre astronautes composant Crew-1, qui vivent toujours en orbite, enfileront leurs combinaisons spatiales et déplaceront leur capsule Crew Dragon dans un autre port attaché à la station, permettant au vaisseau spatial entrant. pour accoster là où ils ont été «garés». Cela donnera également à l’équipage une opportunité de « mettre ses combinaisons et de vérifier les combinaisons et de s’assurer que ces combinaisons fonctionnent et fonctionnent bien », a déclaré Steve Stich, responsable du programme pour l’équipe commerciale, à 45secondes.fr.

Maintenant, pendant que tout cela se passe dans l’espace, les équipes de mission seront également préparées ici sur le terrain, juste au cas où quelque chose ne se passerait pas comme prévu. Pour la manœuvre, « SpaceX aura son navire de récupération prêt à partir pour les sites de l’Atlantique au large des côtes de la Floride », a ajouté Stich. «C’est la première fois que nous faisons cela aux États-Unis, je dirais que les équipes de SpaceX et de la NASA prennent cette opération très au sérieux et [are] en vérifiant toutes les procédures… et en s’assurant simplement que nous sommes prêts à le faire. C’est quelque chose que nous ferons assez souvent, mais c’est la première fois que nous le faisons avec le véhicule Dragon. «

Une fois que la capsule a été déplacée vers un autre port, faisant de la place pour le vaisseau Crew-2, et les lancements et les quais de la mission Crew-2 et que les astronautes montent à bord de la station spatiale, un transfert aura lieu entre les équipages d’astronautes qui aura lieu. cinq à sept jours, a déclaré Montalbano à 45secondes.fr.

Alors que les astronautes volant à la station avec Crew-2 ne sont pas étrangers à la station, ce transfert donne à l’équipage qui termine sa mission l’occasion de passer en revue les procédures d’urgence pour d’éventuels événements comme un incendie ou une dépressurisation avec le nouvel équipage et l’aider à s’acclimater à la vie. sur le laboratoire spatial, en les accompagnant à travers les activités essentielles du quotidien, les défis étranges qui se présentent et l’entretien nécessaire.

Retards possibles

Alors que les équipes derrière Crew-2 sont prêtes pour le lancement du 20 avril, il est possible que le lancement soit retardé de quelques jours, a déclaré Stich lors de la conférence. SpaceX est l’une des deux sociétés

Le prochain lancement de la capsule d’équipage de Boeing, OFT-2, le deuxième lancement d’essai sans équipage avec la capsule d’équipage Starliner de la société, qui testera le véhicule après que son premier vol sans équipage n’a pas réussi à atteindre la station spatiale en raison de problèmes logiciels. OFT-2 vise actuellement le 2 avril, mais sera probablement retardé davantage, en partie en raison de défis imprévus liés à des conditions hivernales inhabituellement rigoureuses et des pannes de courant qui en résultent à travers le Texas.

« Nous avons eu un temps malheureux ici dans la région de Houston, où nous avons perdu environ une semaine de temps et quelques tests logiciels critiques », a déclaré Stich. « Le véhicule se rassemble très bien … nous sommes à environ deux semaines de là où nous aimerions être et nous sommes en train de déterminer la prochaine étape sur OFT-2. »

