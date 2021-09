SpaceX entre dans l’histoire avec le premier vol spatial entièrement civil

SpaceX est entré dans l’histoire. De nouveau.

La société de vols spatiaux fondée par le milliardaire Elon Musk a lancé mercredi quatre passagers privés en orbite lors de la première mission dans l’espace avec un équipage entièrement civil.

Une fusée réutilisable Falcon 9 transportant Jared Isaacman, un entrepreneur en technologie de 38 ans, Sian Proctor, un géoscientifique de 51 ans, Chris Sembroski, un ingénieur en données aérospatiales de 42 ans, et Hayley Arceneaux, une -ancien assistant médical, décollé peu après 20 h HAE de Cap Canaveral, en Floride. L’équipage de quatre personnes passera désormais trois jours en orbite autour de la Terre avant de rentrer dans l’atmosphère et de plonger dans l’océan Atlantique.

Ce n’est pas la première fois que des passagers privés paient pour voler dans l’espace, mais la mission dite Inspiration4 est la première expédition en orbite sans aucun astronaute professionnel à bord. Le vol historique représente la prochaine étape de l’évolution des vols spatiaux habités, alors que l’accès au cosmos s’étend au-delà des seuls gouvernements et de leurs agences spatiales.

« La porte est grande ouverte », a déclaré Isaacman alors que lui et ses membres d’équipage atteignaient l’espace.

La fusée de SpaceX a rugi dans le ciel nocturne depuis la même rampe de lancement que les missions lunaires Apollo de la NASA, ainsi que les premier et dernier vols de la navette spatiale. Au cours de leur ascension en orbite, les membres d’équipage ont célébré avec enthousiasme et ont fait clignoter des signes de pouce levé alors qu’ils franchissaient chaque étape majeure.

Isaacman, fondateur et PDG de Shift4 Payments, une société de traitement des paiements basée en Pennsylvanie, a payé un montant non spécifié pour la balade de trois jours dans la capsule Crew Dragon de SpaceX. La mission Inspiration4 fait partie d’une initiative caritative visant à collecter des fonds pour le St. Jude Children’s Research Hospital. En plus de donner 100 millions de dollars à St. Jude, Isaacman a fait don des trois autres sièges du vol Inspiration4 à ses membres d’équipage.

« Ce rêve a commencé il y a 10 mois », a déclaré Isaacman mardi lors d’un briefing avant le vol. « Nous avons entrepris dès le départ de délivrer un message très inspirant, certainement ce qui peut être fait dans l’espace et les possibilités là-bas, mais aussi ce que nous pouvons accomplir ici sur Terre. »

Le vaisseau spatial Crew Dragon fera le tour de la planète 15 fois par jour à une altitude de près de 360 ​​milles, plus élevée que les orbites actuelles de la station spatiale et du télescope spatial Hubble, selon SpaceX.

La mission Inspiration4 ressemblera aux vols de routine de SpaceX vers la Station spatiale internationale, sauf que cette fois, la capsule ne s’amarrera pas au laboratoire en orbite. En tant que tel, la société a ajouté un nouveau dôme de verre au sommet du vaisseau spatial pour des vues à 360 degrés.

La NASA n’a pas tardé à féliciter l’équipe Inspiration4 mercredi, tweeter que le lancement « représente une étape importante dans la quête pour faire de la place pour tout le monde ».

Le lancement réussi de la mission Inspiration4 est une étape clé pour SpaceX et une aubaine pour l’industrie du tourisme spatial en plein essor. Il y a deux mois, les milliardaires rivaux Jeff Bezos et Richard Branson se sont tous deux lancés au bord de l’espace dans des véhicules développés par leurs propres sociétés aérospatiales respectives. Bien que les deux vols de l’été aient été des escapades suborbitales, Blue Origin de Bezos et Virgin Galactic de Branson prévoient d’offrir des balades orbitales aux touristes spatiaux à l’avenir.

Ces vols pionniers – pour l’instant limités à ceux qui peuvent se permettre de dépenser des millions de dollars pour un billet – pourraient accélérer l’expansion des vols spatiaux privés, rendant les voyages dans l’espace plus réguliers et finalement plus abordables.

Le premier touriste spatial, le multimillionnaire américain Dennis Tito, a été lancé vers la Station spatiale internationale lors d’une expédition de huit jours en 2001. Tito aurait payé 20 millions de dollars pour se rendre à l’avant-poste en orbite à bord d’un vaisseau spatial russe Soyouz. Jusqu’à présent, seuls sept civils, dont Tito, avaient payé pour voler dans l’espace.

Arceneaux, un survivant du cancer des os travaille maintenant à St. Jude; Sembroski est un vétéran de l’US Air Force ; et Proctor est un pilote agréé et ancien candidat astronaute de la NASA.

Proctor a obtenu son billet pour l’espace grâce à un concours en ligne organisé par Shift4 Payments, et Sembroski a remporté son siège dans une campagne caritative pour collecter des fonds pour St. Jude.

Les membres de l’équipage ont qualifié leur voyage de « mission humanitaire » et ont expliqué comment ils espèrent inspirer les gens du monde entier.

« Je tiens à remercier tout le monde pour tout le soutien, les encouragements et l’amour » Arceneaux a tweeté mercredi, quelques heures seulement avant le lancement. «Et merci à @StJude d’être la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui. C’est pour tous ceux qui ont déjà vécu quelque chose de difficile, et je sais que nous l’avons tous fait. Gardez espoir car il y aura des jours meilleurs.

La mission Inspiration4 n’est que le début des ambitions de SpaceX de lancer des clients payants en orbite. Plus tôt cette année, la société a annoncé que le premier équipage de la station spatiale privée, dirigé par l’ancien astronaute de la NASA Michael López-Alegría, se lancera dans le laboratoire en orbite au début de 2022. López-Alegría sera rejoint par trois hommes qui paient chacun 55 millions de dollars. passer huit jours dans la station spatiale.

En 2018, SpaceX a également déclaré que le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, fondateur et PDG du détaillant de mode Zozo, serait le premier passager privé à faire le tour de la lune dans le cadre d’une mission prévue pour 2023.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.