SpaceX empile une fusée géante Super Heavy avant le test de vol orbital de Starship (photo)

SpaceX se prépare pour le vol d’essai le plus ambitieux à ce jour de sa Vaisseau Fusée martienne.

Le mois dernier, un prototype de Starship a réussi un vol d’essai à haute altitude pour la première fois , s’élevant à environ 6,2 miles (10 kilomètres) dans le ciel au-dessus du site « Starbase » de SpaceX dans le sud du Texas, puis atterrissant en toute sécurité à l’installation. (Quatre autres véhicules d’essai de Starship avaient essayé ce saut sans équipage au cours des cinq mois précédents, mais aucun d’entre eux n’a réussi à réussir l’atterrissage.)

Même avant d’atteindre cette étape, cependant, SpaceX avait commencé à planifier le premier vol de Starship vers l’orbite terrestre. En mars, par exemple, le fondateur et PDG de l’entreprise, Elon Musk, a tweeté que SpaceX visait juillet pour cet essai historique, qui nécessitera les deux éléments du système Starship réutilisable – le vaisseau spatial de l’étage supérieur de 165 pieds de haut, appelé (quelque peu déroutant) Starship, et l’énorme booster de premier étage connu sous le nom de Super Heavy.

Super Heavy n’a pas été impliqué dans le vol de 6,2 milles de haut; cette escapade du 5 mai n’utilisait qu’un prototype d’étage supérieur de vaisseau spatial, l’un équipé de trois des moteurs Raptor de nouvelle génération de SpaceX. (Le dernier vaisseau spatial Starship comportera six Raptors et une trentaine d’entre eux Super Heavy, a déclaré Musk.)

À la mi-mai, nous avons appris le détails du prochain test orbital , grâce à un document déposé auprès de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis qui a été rapporté pour la première fois par The Verge .

Le plan est le suivant : le duo Super Heavy-Starship décollera de Starbase, et l’énorme booster du premier étage descendra environ six minutes plus tard dans le golfe du Mexique à environ 20 miles (32 km) de la côte du Texas. L’étage supérieur se dirigera vers l’orbite terrestre, revenant finalement pour un amerrissage doux à environ 100 km au large de la côte nord-ouest de l’île hawaïenne de Kauai.

La construction du Super Heavy qui sera impliqué dans ce vol est apparemment bien avancée. Le mardi (15 juin), par exemple, Musk a tweeté une photo montrant deux morceaux de la fusée massive sur le point de se réunir.

« Section arrière super lourde à empiler », a écrit Musk.

Empilage de la section arrière super lourde

SpaceX n’a ​​pas annoncé de date cible spécifique pour le test orbital, mais début juillet pourrait bien être hors de propos à ce stade. Une évaluation environnementale des opérations de lancement de Starship est actuellement en cours, CNN Business a rapporté mercredi (16 juin).

« En fonction du résultat de cette évaluation, il peut également être nécessaire de passer par un examen plus détaillé aboutissant à une mise à jour de l’étude d’impact environnemental. Ce n’est qu’une fois ce processus terminé que la Federal Aviation Administration pourra passer à l’autorisation d’un éventuel lancement orbital d’un vaisseau spatial, » a écrit Jackie Wattles de CNN Business.

« Ces examens et approbations ne seront pas effectués à temps pour un lancement début juillet, selon une source familière avec le processus de licence », a-t-elle ajouté.

Chaque fois que le test orbital aura lieu, ce sera tout un événement. Restez à l’écoute!