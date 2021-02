SpaceX échange le moteur du prototype Starship SN10 avant le vol d’essai

SpaceX éteint l’un des trois moteurs Raptor sur son Vaisseau spatial Prototype SN10, repoussant probablement un peu le vol d’essai à haute altitude du véhicule.

La décision d’échange a été prise hier (23 février), peu de temps après que SN10 (« Serial No. 10 ») a allumé ses moteurs pour la première fois lors d’un test « d’incendie statique » dans les installations de SpaceX au sud du Texas.

« L’un des moteurs est suspect, donc nous le remplaçons », a déclaré le fondateur et PDG de la société Elon Musk a déclaré hier via Twitter .

L’incendie statique faisait partie des travaux de préparation de SN10 pour un saut d’essai d’environ 10 km de haut dans le ciel du Texas, ce qui aurait pu se produire. dès jeudi (25 février). Le changement de moteur retardera probablement un peu le vol, mais on ne sait pas combien; Musk n’a pas mentionné de nouveau calendrier.

SN10 sera le troisième prototype de Starship à voler si haut. Les véhicules SN8 et SN9 ont effectué des vols similaires le 9 décembre 2020 et le 2 février, respectivement. Les deux ont bien volé jusqu’à la fin, vérifiant de nombreux jalons avant s’écraser dans la zone d’atterrissage .

Comme SN10, le chemin du vol de SN9 comprenait un échange de moteur. SpaceX remplacé deux des trois moteurs de SN9 après que le véhicule ait exécuté trois incendies statiques en succession rapide le 13 janvier.

SpaceX développe Starship pour transporter des personnes et des marchandises sur la Lune, sur Mars et au-delà. Le système se compose de deux éléments réutilisables: un vaisseau spatial de 165 pieds de haut (50 mètres) appelé Starship et une fusée géante appelée Super Heavy. Le vaisseau final aura six Raptors et Super Heavy sera propulsé par environ 30 des moteurs, a déclaré Musk.

SpaceX veut un prototype de vaisseau spatial pour effectuer un vol d’essai orbital cette année. Et Musk a récemment déclaré qu’il pensait que le véhicule final serait opérationnel d’ici 2023 .