SpaceX échange deux moteurs sur le prototype Starship SN9 avant le vol d’essai

Le dernier SpaceX Starship le prototype a besoin de quelques travaux de maintenance avant de pouvoir prendre son envol.

Mercredi (13 janvier), le prototype du Starship SN9 a effectué trois tests «incendie statique» en succession rapide sur le site de SpaceX au sud du Texas, mettant en marche ses trois moteurs Raptor alors que le véhicule restait ancré au sol.

Ces brèves brûlures faisaient partie de la routine de pré-vol pour SN9, qui est en cours de préparation pour un test à haute altitude. Ce grand saut aurait pu se produire dès ce week-end, si les incendies statiques de mercredi s’étaient parfaitement déroulés. Mais il y avait apparemment quelques ratés.

Starship et Super Heavy: Les véhicules de SpaceX colonisant Mars en images

«Deux des moteurs nécessitent de légères réparations, ils seront donc remplacés», a déclaré Elon Musk, fondateur et PDG de SpaceX dit via Twitter tôt ce matin (15 janvier).

Musk n’a pas donné de date de lancement cible pour SN9. Mais il a dit, dans un autre tweet , qu’il est « probablement sage » d’effectuer un autre incendie statique avec le véhicule une fois l’échange de moteur terminé. Un lancement de week-end pour SN9 semble donc assez improbable.

SpaceX développe Starship pour transporter des personnes et des marchandises vers la Lune, Mars et d’autres destinations lointaines. L’architecture se compose d’un vaisseau spatial de 165 pieds de haut (50 mètres) appelé Starship et d’une fusée géante connue sous le nom de Super Heavy. Ces deux véhicules seront entièrement et rapidement réutilisables, a déclaré Musk.

Le prochain vol de SN9 devrait être similaire à celle de son prédécesseur , le SN8 à trois moteurs, qui s’est envolé à environ 12,5 kilomètres dans le ciel du Texas le 9 décembre. Ce vol, le premier essai à haute altitude pour un prototype de vaisseau spatial, s’est extrêmement bien déroulé, Musk a dit , même si SN8 n’a pas collé son atterrissage.