SpaceX Dragon quitte la station spatiale pour la première descente d’équipage nocturne de la NASA depuis 1968

CAP CANAVERAL, Floride – La première mission d’astronaute de longue durée de SpaceX touche à sa fin, avec une capsule Crew Dragon qui se détache de la Station spatiale internationale et se dirige vers un plongeon au large des côtes de la Floride tôt dimanche (2 mai).

Attachés à l’intérieur de la capsule Dragon, appelée Resilience, se trouvent quatre astronautes qui effectueront le premier atterrissage nocturne des États-Unis depuis plus de 50 ans. L’équipage, les astronautes de la NASA Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et l’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale Soichi Noguchi, termine une mission de six mois à la station.

Les astronautes ont largué le largage de la station à 20 h 35 HAE (00 h 35 GMT) samedi (1er mai). Leur vaisseau spatial Dragon a ensuite effectué une série de courtes brûlures pour s’éloigner de la station spatiale.

«Station, merci pour votre hospitalité, désolé nous sommes restés un peu plus longtemps, à bientôt de retour sur Terre», a dit Hopkins, commandant de Resilience, par radio à l’équipage de la station après le désamarrage. (Le départ du Dragon de samedi a été retardé de plusieurs jours en raison du mauvais temps sur son site de projection.)

Mises à jour en direct: Mission d’astronaute Crew-1 de SpaceX vers la station spatiale

La résilience de la capsule Crew-1 Dragon de SpaceX est vue à la caméra depuis la Station spatiale internationale après s’être détachée du laboratoire orbital le 1er mai 2021 pour renvoyer quatre astronautes sur Terre. (Crédit d’image: NASA TV)

Le quatuor d’astronautes a passé six mois dans l’espace dans le cadre du premier vol de longue durée avec équipage de SpaceX, appelé Crew-1, lancé en novembre dernier au sommet d’une fusée Falcon 9. Ce vol fait suite à un vol d’essai réussi d’un vaisseau spatial Dragon qui a transporté deux astronautes de la NASA jusqu’à la station spatiale en mai dernier. Ce dragon, appelé Endeavour, est récemment revenu à la station le 24 avril, avec les quatre astronautes Crew-2: Shane Kimbrough et Megan McArthur de la NASA, l’astronaute de la JAXA Ahkihiko Hoshide et l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Thomas Pesquet.

Leur arrivée a marqué la première fois que deux véhicules Crew Dragon étaient garés à la station spatiale en même temps. Cela a également permis de dormir à l’étroit pour l’équipage, car la NASA ne dispose que d’un certain nombre de nacelles de couchage pour les astronautes. L’arrivée de Crew-2 a porté le nombre total d’astronautes à 11, quelques-uns des astronautes dormant partout où il y avait de la place, et même dans les Dragons eux-mêmes. Avec le départ de Crew-1, il ramène le nombre total d’astronautes à sept.

En photos: Mission Crew-1 de SpaceX vers la Station spatiale internationale

Atterrissage de nuit

Le 27 décembre 1968, Bill Anders, Frank Borman et Jim Lovell de Apollo 8 éclaboussé dans l’océan Pacifique. Leur vol a été le premier à orbiter autour de la lune et le premier à atterrir de nuit. Maintenant, 53 ans plus tard, l’équipage de l’équipage 1 fera de même, mais cette fois-ci, ils s’écraseront dans le golfe du Mexique.

Le responsable du programme d’équipage commercial de la NASA, Steve Stitch, a expliqué que les équipes de récupération s’entraînaient pour les atterrissages de jour et de nuit. « Le véhicule est certifié pour atterrir de jour comme de nuit, il n’y a donc pas de problème avec le véhicule lui-même », a-t-il déclaré lors de la webdiffusion. « Et nous nous sommes entraînés avec les équipes de récupération pour atterrir de jour comme de nuit. »

Voici notre premier aperçu de la journée dans Crew Dragon Resilience. Shannon Walker et @Astro_Soichi se sont adaptés. @Astro_illini et @AstroVicGlover s’habilleront désormais après la fermeture des écoutilles, qui a eu lieu à 18 h 26 HE (22 h 26 UTC). pic.twitter.com/9tVaNW4VVu1er mai 2021 En savoir plus

Stitch a expliqué que la NASA avait choisi de programmer les missions de l’équipage pour voler en avril et octobre pour profiter de conditions météorologiques idéales. « La principale préoccupation de cet atterrissage était la météo », a-t-il déclaré. « Les prévisions [for this day] était si bon et si bénin – c’est ce qu’il y a de mieux pour l’équipage. »

Pour se préparer à cet atterrissage de nuit et à tout atterrissage de nuit, les équipes de récupération (ainsi que les astronautes) participent à des exercices d’entraînement dans des conditions variables. Ils ont également profité du retour récent d’un cargo Dragon en janvier pour être sûrs qu’ils étaient prêts.

« L’équipage de SpaceX a récupéré ce véhicule la nuit, et les dragons d’équipage et de cargaison sont à peu près identiques », a déclaré Stitch. « Nous sommes donc bien préparés pour cette opportunité. »

La NASA et SpaceX ont choisi de retarder deux fois le retour de l’équipage pour attendre le temps idéal. Ce retard a porté ses fruits car les responsables météorologiques ont signalé des états de mer semblables à du verre et des vents très calmes.

Efforts de rétablissement

Le Crew-1 Dragon Resilience de SpaceX est vu juste après s’être détaché du module Harmony de la Station spatiale internationale le 1er mai 2021 pour commencer un voyage de retour sur Terre avec quatre astronautes à bord. (Crédit d’image: NASA TV)

Lorsque Resilience s’est détaché de la Station spatiale internationale, les deux bateaux naviguaient à 260 miles au-dessus du Mali, en Afrique. Le vol de retour de l’équipage devrait durer environ 6,5 heures, alors que le vaisseau spatial Dragon effectue une série de brûlures de départ soigneusement chorégraphiées avant sa dernière brûlure de désorbitation.

Sous le parachute et le manteau des ténèbres, Dragon descendra et se posera à l’heure dans le golfe du Mexique, juste au large de la côte de Panama City, en Floride. Les équipages s’attendaient à des conditions météorologiques idéales, avec une mer calme et des vents légers.

La capsule devrait éclabousser à 2h57 HAE (06h57 GMT), et les bateaux rapides de SpaceX seront les premiers à arriver sur les lieux, environ 10 minutes plus tard. Le vaisseau de récupération Dragon, GO Navigator, est le principal navire de récupération pour cette mission, et a utilisé ses systèmes de récupération à bord pour hisser le Dragon hors de l’eau.

Une fois le dragon en sécurité, les membres de l’équipe de récupération ouvriront la trappe et extrairont l’équipage. Après avoir quitté le Dragon, les membres de l’équipage seront contrôlés par les autorités médicales, puis monteront à bord d’un hélicoptère pour les ramener à terre avant qu’un autre avion ne les ramène à Houston.

En plus des quatre astronautes, le Dragon transporte environ 550 livres. (250 kilogrammes) de recherche et de ravitaillement sur Terre.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.