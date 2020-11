SpaceX Crew Dragon lance 4 astronautes sur la station spatiale lors du premier vol opérationnel de la NASA

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX a lancé avec succès son premier vol opérationnel de taxi spatial pour la NASA dimanche 15 novembre, alors qu’une fusée blanche brillante Falcon 9 a pris son envol au-dessus du Kennedy Space Center ici en Floride.

La fusée a décollé de l’historique Pad 39 de la NASA ici à 19h27 HAE (0027 GMT le 16 novembre) transportant quatre astronautes dans une capsule Crew Dragon en orbite, puis est revenue sur Terre pour un drone atterrissant dans l’océan Atlantique. .

Le Crew-1 Dragon de SpaceX est à destination de la Station spatiale internationale (ISS), mais au lieu des fournitures d’équipage traditionnelles et des expériences de recherche que sa variante de cargaison porte normalement, ce vaisseau spatial a transporté un type de cargaison différent dans l’espace: trois astronautes de la NASA, Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et l’astronaute japonais Soichi Noguchi.

« Bien joué, c’était une sacrée course. Il y avait beaucoup de sourires », a dit Hopkins par radio aux contrôleurs de vol de SpaceX. « Faire l’histoire est vraiment difficile et vous avez tous rendu cela facile. Félicitations à tous. La résilience est en orbite. »

Au début du lancement, le seul souci était la météo. Une mer agitée dans la zone de récupération a empêché le Dragon de décoller à sa date de lancement initiale de samedi. Les équipes ont décidé de retarder le vol de 24 heures dans l’espoir que le drone « Just Read the Instructions » arriverait dans la zone de récupération à temps pour le lancement.

Une fusée SpaceX Falcon 9 et un vaisseau spatial Crew Dragon décollent pour la mission Crew-1 vers la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: Joel Kowsky / NASA)

Le vol de la capsule en forme de goutte de gomme était l’un des livres d’histoire. Il a marqué plusieurs premières, y compris la première mission d’équipage de longue durée à décoller de la côte spatiale ainsi que la première mission d’équipage commercial opérationnel à lancer dans le cadre du programme d’équipage commercial de la NASA.

Avec le lancement d’une autre capsule Crew Dragon en mai, connue sous le nom de mission Demo-2, la NASA et SpaceX ont contribué à inaugurer une nouvelle ère du vol spatial, dirigée par des sociétés commerciales.

Il y a près de dix ans, le 21 juillet 2011, la navette spatiale Atlantis a atterri pour la dernière fois, mettant fin à la riche carrière de la flotte de navettes spatiales de la NASA. La famille ailée des orbiteurs a été les bêtes de somme de la NASA pendant des décennies. Pour la première fois en 1981, et en service continu jusqu’en 2011, la navette spatiale a aidé à construire la Station spatiale internationale, qui a célébré son 20e anniversaire plus tôt ce mois-ci.

Mais le temps de la navette était limité, et juste avant sa retraite, la NASA a décidé qu’elle voulait céder les rênes à l’industrie privée et a confié à deux entreprises le transport de leurs astronautes vers et depuis l’espace.

La NASA a choisi SpaceX et Boeing comme futurs fournisseurs de taxis spatiaux. Ces deux sociétés ont travaillé à la construction d’un vaisseau spatial capable de transporter l’équipage en toute sécurité, dans le cadre de contrats d’une valeur totale de 6,8 milliards de dollars. Une fois opérationnels, leurs véhicules – Crew Dragon de SpaceX et CST-100 Starliner de Boeing – seront le principal moyen de transport des astronautes de la NASA dans l’espace.

Depuis le dernier vol de la navette, tous les astronautes à destination de l’avant-poste orbital ont fait du stop sur un vaisseau spatial russe Soyouz. Désormais, ce vol marque le premier vol opérationnel officiel de la capsule Crew Dragon. Au cours de la période précédant le vol d’aujourd’hui, la NASA a certifié que le vaisseau spatial transportait régulièrement des astronautes vers et depuis la station spatiale.

Les quatre astronautes ont quitté la rampe de lancement historique 39A du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. C’est la même rampe de lancement que les astronautes d’Apollo 11 ont lancée sur la lune et ont également accueilli les premiers et derniers lancements de navettes spatiales. En fait, un total de 82 lancements de navettes ont quitté la planète depuis cette plateforme.

Cet héritage est également représenté dans le patch de la mission. Il n’y a pas de noms ou d’indicateurs sur le patch. Au lieu de cela, il a des symboles sur le bord inférieur pour rendre hommage aux quatre vaisseaux spatiaux américains précédents qui transportaient des astronautes – la navette spatiale, Apollo, Gemini et Mercury.

Dimanche, le quatuor d’astronautes s’est rendu sur la plateforme environ trois heures avant le lancement. Ils ont voyagé avec style, à bord de voitures électriques Tesla Model X blanches ornées de l’ancien logo «ver» de la NASA qui a été ravivé pour le lancement. À leur arrivée, ils ont pris un ascenseur jusqu’au bras d’accès de l’équipage, qui se trouve à environ 265 pieds (81 mètres) au-dessus de la rampe de lancement, puis sont montés dans la capsule.

Après une série de vérifications du système, l’équipe de fermeture a détecté une fuite potentielle dans la trappe du vaisseau spatial. L’équipe a passé plusieurs minutes à résoudre ce problème avant de nettoyer le pad. Selon la webémission, il aurait pu y avoir un petit morceau de débris dans le joint de la trappe, qui aurait été enlevé avant que l’équipage ne soit scellé à l’intérieur. Ils ont ensuite armé le système d’abandon du Crew Dragon peu de temps après. Ce système est un élément crucial pour assurer leur sécurité. SpaceX a alors commencé à alimenter la fusée avec de l’oxygène liquide et du kérosène en surfusion 45 minutes avant le décollage.

Mais avant que l’équipage puisse voler, SpaceX devait prouver que sa capsule Crew Dragon pouvait assurer la sécurité des astronautes pendant le vol. L’une des leçons tirées de la perte de la navette spatiale Challenger en 1986 était que tous les futurs véhicules avec équipage auraient besoin de systèmes d’évacuation d’urgence, ce que la navette n’avait pas.

Bien que les anomalies en vol soient rares, la NASA devait s’assurer que si l’une des fusées Falcon 9 de SpaceX devait présenter une anomalie, ses astronautes seraient toujours ramenés chez eux en toute sécurité. En tant que tel, SpaceX a démontré comment le système fonctionnait en vol plus tôt cette année.

À la suite de cette mission d’abandon en vol réussie, SpaceX a lancé deux astronautes, Bob Behnken et Doug Hurley, sur un vol d’essai vers l’ISS. Au cours de ce vol, le duo a mis le vaisseau spatial Dragon à l’épreuve et a passé environ 10 semaines en station avant de s’écraser dans le golfe du Mexique le 2 août.

En relation: La capsule spatiale Crew Dragon de SpaceX expliquée (infographie)

Alors que Behnken et Hurley ont mis environ 19 heures pour rattraper la station spatiale, Crew-1 prendra environ 27 heures pour rattraper l’ISS. Pendant ce temps, les astronautes pourront se déplacer un peu, dormir et même manger de la nourriture avant d’arriver à la station spatiale. Le véhicule est entièrement autonome, il est donc conçu pour voler sans aucune intervention humaine. Cependant, il dispose d’un panneau de contrôle complet que les astronautes peuvent utiliser si nécessaire.

Hopkins est le commandant de la mission, Glover étant le pilote. Walker et Noguchi seront les spécialistes de la mission. Le duo a été ajouté à la liste de la mission il y a environ sept mois et a suivi sa formation au plus fort de la pandémie.

« J’ai été agréablement surpris de la façon dont SpaceX a géré la formation et tout », a déclaré Noguchi lors d’un point de presse avant le vol. « Hopper est un grand leader. »

Hopkins, Walker et Noguchi sont tous des pilotes vétérans, cependant, ce vol sera le premier de Glover.

« C’est difficile à mettre en mots, c’est surréaliste », a déclaré Glover avant le vol. « Je suis ravi d’aller dans l’espace. Nous avons un vaisseau spatial incroyable et nous allons rejoindre une équipe incroyable. »

Les astronautes de l’équipage 1 posent pour une photo dans le bras d’accès de l’équipage au complexe de lancement 39A au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. (Crédit d’image: Soichi Noguchi / Twitter

Les astronautes Crew-1 rejoindront trois personnes vivant et travaillant déjà sur la station spatiale. En octobre, l’astronaute de la NASA Kate Rubins et deux cosmonautes russes Sergey Kud-Serchkov et Sergey Ryzhikov, se sont envolés vers l’avant-poste orbital et sont prêts à accueillir leurs nouveaux membres d’équipage.

Hopkins a expliqué lors d’un briefing avant le vol le 9 novembre que la station spatiale pourrait être un peu à l’étroit après l’arrivée de l’équipage 1. Actuellement, il y a une pénurie de nacelles de couchage sur la station spatiale. En effet, historiquement, la taille de l’équipage de l’ISS était de six et l’arrivée de Crew-1 portera la population du laboratoire en orbite à sept. Selon Hopkins, il dormira dans le Dragon jusqu’à ce qu’une autre capsule de sommeil arrive à la station spatiale, qui pourrait arriver à mi-mission ou après le retour de l’équipe Crew-1 sur Terre.

Il peut y avoir une pénurie de nacelles de couchage, mais en envoyant un équipage de quatre astronautes, cela augmentera la quantité de recherches effectuées sur la station spatiale.

À cette fin, la capsule Dragon transporte une multitude d’expériences de recherche à la station avec les quatre astronautes. Certaines des expériences comprennent un projet étudiant en génétique, des tests pour de futures combinaisons spatiales et des roches mangeuses de microbes.

Le voltigeur novice Victor Glover participera à une autre expérience de recherche qui aidera à comprendre comment le vol spatial peut changer le système immunitaire d’un vol spatial. Glover collectera des échantillons biologiques de son corps pendant la mission, ce qui aidera les chercheurs à examiner comment les changements alimentaires peuvent affecter la fonction immunitaire d’un astronaute ainsi que son propre microbiome. L’étude, appelée expérience de physiologie alimentaire, se poursuivra.

Le booster Falcon 9 de SpaceX touche le vaisseau drone « Just Read The Instructions » après le lancement de la mission Crew-1, le 15 novembre 2020. (Crédit d’image: NASA TV)

Environ neuf minutes après le décollage réussi d’aujourd’hui, le premier propulseur d’étage du Falcon 9 a atterri sur le drone de SpaceX, « Just Read the Instructions » (JRTI), qui était stationné dans l’océan Atlantique. Cela a marqué le 65e atterrissage de la société et le 12e pour ce drone particulier.

JRTI est le dernier drone de SpaceX, ayant récemment déménagé sur la côte Est plus tôt cette année. Avec son homologue, « Bien sûr, je t’aime toujours », les drones ont aidé SpaceX dans ses efforts de réutilisation.

SpaceX prévoit de réutiliser le booster dans la mission d’aujourd’hui sur son prochain vol avec équipage, qui devrait être lancé au printemps 2021. Il transportera un autre équipage de quatre astronautes: Shane Kimbrough de la NASA, Megan McArthur, avec l’astronaute français Thomas Pesquet et L’astronaute japonais Akihiko Hoshide.

Crew-1 devrait accoster à la station spatiale le lundi 16 novembre à 23 h HNE (4 h 00 GMT le 17 novembre), et vous pouvez regarder leur arrivée en direct ici sur Space.com. Ils resteront stationnés à l’avant-poste orbital pendant six mois.

