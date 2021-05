SpaceX Crew Dragon fait son premier plongeon nocturne avec des astronautes américains depuis l’ère Apollo

Une capsule SpaceX Dragon transportant quatre astronautes est revenue sur Terre tôt dimanche (2 mai) avec un éclaboussure dans l’océan au large des côtes de Floride, achevant avec succès la première mission à part entière de la société en équipage vers la Station spatiale internationale.

Les astronautes de la mission Crew-1 de SpaceX pour la NASA ont éclaboussé en toute sécurité dans le golfe du Mexique près de Panama City à 2 h 56 HAE (6 h 56 GMT), avec un navire de récupération récupérant rapidement leur capsule Crew Dragon de la mer. Le vaisseau spatial a atterri sur la cible, marquant le premier splashdown nocturne d’un vol avec équipage américain en 53 ans. La dernière était la mission lunaire Apollo 8 de la NASA le 27 décembre 1968.

« Dragon, au nom des équipes de la NASA et de SpaceX, nous vous souhaitons la bienvenue sur la planète Terre et merci d’avoir volé SpaceX. Pour ceux d’entre vous inscrits à notre programme de fidélisation, vous avez gagné 68 millions de miles [109 million kilometers] au cours de ce voyage », a déclaré un ingénieur des opérations et des ressources de l’équipage de SpaceX aux astronautes de l’équipage 1 après les éclaboussures.

« C’est bon d’être de retour sur la planète Terre », a répondu l’astronaute de la NASA Mike Hopkins, commandant de la mission Crew-1. « Nous prendrons ces kilomètres. Sont-ils transférables? »

La capsule a quitté la station spatiale samedi soir (1er mai) après que le mauvais temps sur le site principal de projection de la mission a retardé à deux reprises le retour de l’équipage.

Crew-1 a marqué le deuxième vol en équipage de SpaceX vers la station spatiale et son premier vol de ce type à durer six mois. La mission a été lancée en orbite le 15 novembre.

La première mission d’astronaute de SpaceX, Demo-2 en mai 2020, était un vol d’essai de deux mois qui a transporté deux astronautes jusqu’à la station. Bien que la troisième mission avec équipage de SpaceX ait déjà été lancée, le retour d’aujourd’hui n’a marqué que le deuxième splashdown en équipage du programme. Ce troisième vol, appelé Crew-2, ne s’abattra que plus tard cette année.

Image 1 sur 10 (Crédit d’image: Bill Ingalls / NASA) Image 2 sur 10 (Crédit d’image: Bill Ingalls / NASA) De gauche à droite, les astronautes de la NASA Shannon Walker, Victor Glover et Mike Hopkins, et l’astronaute de la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) Soichi Noguchi sont vus à l’intérieur du vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon « Resilience » à bord du vaisseau de récupération SpaceX GO Navigator peu après s’être écrasé Golfe du Mexique au large de Panama City, en Floride, le 2 mai 2021. Image 3 sur 10 (Crédit d’image: SpaceX) Le Crew Dragon « Resilience » de SpaceX est photographié sur le navire de récupération GO Navigator après avoir éclaboussé dans le golfe du Mexique, le 2 mai 2021. Image 4 sur 10 (Crédit d’image: SpaceX) Une vue des principaux parachutes, qui se sont déployés environ trois minutes avant l’éclaboussure. Image 5 sur 10 (Crédit d’image: SpaceX) Thew Crew Dragon « Resilience » bobs dans le golfe du Mexique alors que les équipes de récupération se dirigent vers le haut pour retirer la capsule de l’eau. Image 6 sur 10 (Crédit d’image: SpaceX) Le Crew Dragon « Resilience » de SpaceX est vu depuis la Station spatiale internationale vers 2 h 35 HAE (6 h 35 GMT) le 2 mai 2021, peu de temps avant d’entrer dans l’atmosphère terrestre. Image 7 sur 10 (Crédit d’image: NASA TV) Le Crew Dragon a largué avec succès son coffre à 1 h 58 HAE (5 h 58 GMT), et vous pouvez voir les deux composants séparés dans cette vue depuis la Station spatiale internationale. Image 8 sur 10 (Crédit d’image: SpaceX) Les astronautes de la NASA Mike Hopkins (avant) et Victor Glover (arrière) sont représentés dans l’équipage Dragon Resilience alors que la mission Crew-1 revient sur Terre, le 2 mai 2021. Image 9 sur 10 (Crédit d’image: Bill Ingalls / NASA) Un dauphin nage avec le vaisseau de récupération SpaceX GO Navigator. Image 10 sur 10 (Crédit d’image: Bill Ingalls / NASA) Une vue du ciel nocturne sur la proue du vaisseau de récupération SpaceX GO Navigator alors que les équipes de soutien de la NASA et de SpaceX se préparent pour l’atterrissage du SpaceX Crew Dragon «Resilience».

Cette capsule Crew-1 Dragon, que les astronautes surnommaient Resilience, transportait Hopkins et ses collègues astronautes de la NASA Victor Glover et Shannon Walker, ainsi que l’astronaute de la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) Soichi Noguchi.

La capsule a éclaboussé dans le golfe du Mexique au sud de Panama City, en Floride, où elle a rapidement été rencontrée par les équipes de récupération de SpaceX, qui ont dû travailler sous un manteau d’obscurité.

« Le véhicule est certifié pour atterrir de jour comme de nuit, il n’y a donc pas de problème avec le véhicule lui-même », a déclaré Steve Stitch, responsable du programme Commercial Crew de la NASA, lors d’un commentaire en direct de la NASA avant les éclaboussures. « Et nous nous sommes entraînés avec les équipes de récupération pour atterrir de jour comme de nuit. »

La résilience de la capsule Crew-1 Dragon de SpaceX est vue à la caméra depuis la Station spatiale internationale après s’être détachée du laboratoire orbital le 1er mai 2021 pour renvoyer quatre astronautes sur Terre. (Crédit d’image: NASA TV)

Stitch a déclaré que SpaceX avait également récupéré un cargo Dragon non équipé dans l’océan pendant la nuit en janvier de cette année. « L’équipage de SpaceX a récupéré ce véhicule la nuit, et les dragons d’équipage et de cargaison sont à peu près identiques », a-t-il déclaré. « Nous sommes donc bien préparés pour cette opportunité. »

Le processus s’est déroulé plus facilement que la récupération de l’équipage de la Demo-2, en août 2020, lorsque les astronautes de la NASA Doug Hurley et Bob Behnken ont été accueillis par une petite flottille de bateaux privés. Cette fois, SpaceX et la Garde côtière ont affiné les procédures de sécurité pour s’assurer qu’aucun civil ne s’approche trop près de la capsule, juste au cas où elle fuirait du carburant.

Crew-1 a chevauché pendant environ une semaine en orbite avec son successeur, la mission à quatre astronautes Crew-2. Cet équipage comprend les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, l’astronaute de la JAXA Akihiko Hoshide et l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Thomas Pesquet. Le quatuor restera en orbite jusqu’à l’automne, lorsque la mission Crew-3 se rendra dans l’espace pour prendre leur place.

SpaceX est l’une des deux sociétés commerciales avec des contrats de la NASA pour faire voler des astronautes dans l’espace. L’autre société, Boeing, développe sa capsule d’équipage Starliner pour les missions de la NASA. Ce véhicule devrait effectuer un deuxième vol d’essai sans équipage plus tard cette année, mais n’a pas encore piloté d’astronautes.

Pendant ce temps, la mission Crew-3 de SpaceX pour la NASA sera lancée à l’automne. La société lancera également quatre civils dans le cadre d’une mission privée Crew Dragon, appelée Inspiration4, financée par le milliardaire américain Jared Isaacman. Cette mission devrait être lancée le 15 septembre sur le Crew Dragon Resilience, le même que celui utilisé par les astronautes Crew-1, mais ne visitera pas la Station spatiale internationale.

