SpaceX cible une nouvelle stratégie audacieuse de «  capture  » pour l’atterrissage de fusées super lourdes

SpaceX prévoit de devenir encore plus ambitieux avec ses atterrissages de fusées ponctuels.

La société d’Elon Musk récupère et réutilise régulièrement les premiers étages de ses fusées Falcon 9 et Falcon Heavy, abaissant les boosters pendant atterrissages verticaux doux environ 9 minutes après le décollage au sol près de la rampe de lancement ou sur des «drones» autonomes dans l’océan.

Ces touchdowns sont d’une précision impressionnante. Mais SpaceX vise à réaliser quelque chose de vraiment époustouflant avec Starship , le système de nouvelle génération que l’entreprise développe pour transporter les personnes et les charges utiles sur la Lune, sur Mars et dans d’autres destinations lointaines.

Nous allons essayer d’attraper le Super Heavy Booster avec le bras de la tour de lancement, en utilisant les ailettes de la grille pour prendre la charge30 décembre 2020

« Nous allons essayer d’attraper le booster Super Heavy avec le bras de la tour de lancement, en utilisant les ailettes de la grille pour prendre la charge, » Musk a déclaré via Twitter le 30 décembre .

C’est vrai: SpaceX veut amener Super Heavy, le premier étage géant du système Starship à deux étages, directement sur le stand de lancement.

Musk a exprimé cette ambition avant , mais le tweet de la semaine dernière ajoute de nouvelles rides – par exemple, le Super Heavy sera idéalement attrapé par le bras de la tour, de sorte que ses touchés ne seront pas du tout des atterrissages. Contrairement aux premiers étages Falcon 9 et Falcon Heavy, Super Heavy n’aura donc pas besoin de jambes d’atterrissage. (Les ailerons de grille permettant la capture, en passant, sont des surfaces de contrôle en forme de gaufres qui aident les roquettes de retour à se diriger lors de touchés précis.)

La stratégie récemment annoncée offre plusieurs avantages importants, a déclaré Musk.

«Économise de la masse et du coût des jambes et permet le repositionnement immédiat du booster sur la monture de lancement – prêt à être rechargé en moins d’une heure», a-t-il déclaré dans un autre tweet du 30 décembre .

L’étage supérieur du Starship est un vaisseau spatial de 165 pieds de haut (50 mètres) appelé (quelque peu déroutant) Starship. Starship et Super Heavy seront entièrement et rapidement réutilisables, a souligné Musk, ce qui rendra potentiellement la colonisation de Mars et d’autres exploits d’exploration ambitieux économiquement réalisables.

SpaceX a déjà construit et piloté plusieurs prototypes de Starship à partir de ses installations du sud du Texas, près du village de Boca Chica sur la côte du golfe du Mexique. Le mois dernier, par exemple, le véhicule SN8 (« Serial No. 8 ») a grimpé à une altitude estimée de 7,8 miles (12,5 kilomètres) et est revenu sur Terre à l’endroit désigné. Bien que SN8 soit arrivé trop vite et ait explosé en une énorme boule de feu, Musk a déclaré le vol d’essai épique un grand succès.

Un autre saut de ce type devrait bientôt arriver: SpaceX a récemment déplacé SN9 sur le stand de lancement. Comme SN8, SN9 est équipé de trois puissants moteurs Raptor, de sorte que l’altitude maximale de son vol peut également être de l’ordre de 7,8 miles. (Les trois prototypes qui ont volé avant SN8 étaient des véhicules monomoteurs à seulement 500 pieds, ou 150 m, du sol.)

Le dernier véhicule Starship aura six Raptors, ce qui le rend suffisamment puissant pour se lancer sur la surface de la Lune et de Mars (mais pas de la Terre). Super Heavy aura environ 30 Raptors, a déclaré Musk. Bien que le programme Starship ait jusqu’à présent consacré la plupart de son temps à la construction et au test de prototypes de vaisseaux spatiaux, il semble que la construction du premier prototype Super Heavy est en cours .