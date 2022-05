SpaceX aurait payé 250 000 € pour régler l’accusation de harcèlement sexuel contre Elon Musk

20 mai 2022 10:30:23 IST

SpaceX aurait payé 250 000 € à une hôtesse de l’air pour s’assurer qu’elle ne s’exprimerait pas ou ne poursuivrait pas la société après Elon Musk se serait exposé et lui aurait proposé des rapports sexuels, selon un rapport de Business Insider.

Selon l’un des amis de l’hôtesse de l’air, la victime présumée travaillait comme membre d’équipage sur un EspaceX vol d’entreprise. Au cours de l’un des vols, le préposé a dit à son amie que Musk lui avait demandé un massage complet du corps dans sa chambre – apparemment, ce n’était pas inhabituel et SpaceX avait encouragé le préposé à obtenir une licence de masseuse. Pendant le massage, Musk aurait retiré le drap qui recouvrait la moitié inférieure de son corps et s’est exposé. Tout en lui frottant la jambe, il aurait proposé d’acheter un cheval à la préposée si elle « en faisait plus ».

Les allégations ont été transmises à Insider par l’un des amis de l’agent de bord, à qui l’avocat de l’agent de bord a demandé de signer une déclaration étayant les affirmations en 2018. L’ami a déclaré à Insider que l’agent avait refusé de commettre des actes sexuels sur Musk, et que elle était «vraiment bouleversée» après le vol. L’amie a également déclaré que SpaceX avait réduit le nombre de quarts de travail qui lui avaient été attribués à la suite de l’incident, ce que le préposé a vu comme un signe de représailles.

Selon Insider, la préposée a déposé une plainte auprès du service des ressources humaines de SpaceX en 2018, affirmant que sa carrière au sein de l’entreprise avait souffert de son refus. La société aurait porté plainte auprès d’un médiateur, et non d’un tribunal ou d’un arbitre, et aurait signé avec la préposée un accord de licenciement de 250 000 € l’empêchant de dire quoi que ce soit de mal à propos de Musk ou de ses sociétés, y compris SpaceX et Tesla. Cela incluait de parler du paiement lui-même.

Lorsqu’il a été contacté pour un commentaire, Musk aurait déclaré qu’il y avait « beaucoup plus » dans l’histoire et a déclaré qu’il s’agissait d’un « coup à succès politiquement motivé ».

Musk a déclaré à Insider: « Si j’étais enclin à me livrer au harcèlement sexuel, il est peu probable que ce soit la première fois de toute ma carrière de 30 ans que cela soit révélé. »

Les employés de SpaceX et de Tesla, cependant, ont précédemment déclaré que les deux sociétés dirigées par Musk avaient des cultures de harcèlement sexuel. Un employé de SpaceX a déclaré que l’entreprise n’avait pas pris de mesures significatives après avoir signalé avoir été pelotée par des collègues, et Tesla fait face à de multiples poursuites judiciaires pour que son service des ressources humaines n’ait pas protégé les travailleurs qui ont été « objectivés, menacés, touchés et proposés à l’usine ». étage. »

