SpaceX annonce Inspiration4, première mission spatiale avec équipage civil (non astronaute) de l’histoire

Dans SpaceX ces derniers temps, ils ont été occupés à remplir les environs orbitaux de notre planète avec des satellites avec Starlink, mais cela ne néglige pas les objectifs d’emmener l’être humain au-delà de la stratosphère. Si en 2020 ils ont réussi à placer deux astronautes dans l’espace avec le Crew Dragon, maintenant SpaceX annonce qu’en 2021, ils effectueront un vol spatial avec des membres d’équipage civils.

C’est-à-dire qu’il ne s’agira pas d’astronautes comme ce que l’on voit habituellement, mais d’une mission commerciale avec le Dragon Crew dans laquelle des places sont réservées à ceux qui ont la chance d’être éligibles. une place gratuite sans appartenir à aucune agence spatiale, bien que répondant à certaines conditions. Le nom: Inspiration4. La date: le quatrième trimestre de cette année.

Gratuit, mais avec préparation

Comme expliqué dans le communiqué, Jared Isaacman, fondateur et PDG de la société Shift4 Payments, fera don de trois des sièges de ce voyage «pour le grand public», en encourageant ceux qui souhaitent en profiter à entrer sur le site Inspiration4 pour y participer. Bien sûr, en ressentant beaucoup la cruche d’eau froide, pour être admissible, vous devez être résident des États-Unis et avoir l’âge légal (18 ans).

Si on y entre on voit qu’il y a deux options pour participer: soit faites un don de 10 € ou abonnez-vous au plan gratuit Shift4. Un prix vraiment bon marché pour quelque chose qui, jusqu’à présent, était limité aux personnes disposant d’une poche considérable (comme Isaacman, qui a acheté tout le voyage).

Bien sûr, l’équipage devra recevoir également la préparation du vol. Les conditions de ce voyage sont très exigeantes (gravité zéro, etc.) et l’annonce précise que l’équipage d’Inspiration4 « recevra une formation spatiale de SpaceX sur le Falcon 9 et le vaisseau spatial Dragon au niveau de la mécanique orbitale, fonctionnant en microgravité, en apesanteur et d’autres tests de résistance. Ils subiront une formation d’urgence, des exercices d’entrée et de sortie de combinaisons spatiales et d’engins spatiaux, ainsi que des simulations partielles et complètes de missions. «

De cette manière, la société d’Elon Musk peut à nouveau être un pionnier de l’industrie spatiale avec ce voyage (sa deuxième publicité). Ce sera un séjour de plusieurs jours en orbite terrestre basse, au cours duquel une série d’expériences scientifiques sera menée.

À la fin de la mission, SpaceX explique que le vaisseau spatial reviendra sur Terre pour « un atterrissage en douceur sur la côte de Floride ». Les plus chanceux sauront à la fin de ce mois 28 février, alors alea jacta est et que la Force accompagne ceux d’entre vous qui satisfont aux exigences.