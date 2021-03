SpaceX allume des moteurs Starship SN11 dans un incendie statique avant son vol d’essai du 24 mars

23 mars 2021 13:02:23 IST

Le constructeur aérospatial et société de services de transport spatial SpaceX va bientôt lancer son Starship SN11. Lundi 22 mars, la société spatiale a testé avec succès son prototype Starship. Selon un Space.com rapport du test, SpaceX a effectué lundi un tir statique des moteurs de la fusée à 19 h 26 IST (9 h 56 HAE). Un vol d’essai de la future fusée Mars devrait suivre mercredi 24 mars, où le prototype du Starship SN11 volera à une altitude d’environ 10 kilomètres (6,2 miles), avant de tenter un atterrissage sur un point d’atterrissage désigné.

SpaceX a des tests statiques pour ses vaisseaux spatiaux où les véhicules sont ancrés au sol tandis que les moteurs des fusées sont allumés pour les tests. Le premier test statique pour Starship SN11 a eu lieu le lundi 15 mars, mais il n’a pas été aussi réussi que le dernier.

SpaceX a développé des prototypes pour créer un transporteur spatial capable de transférer des marchandises et des personnes vers des destinations intergalactiques comme Mars, la Lune et les surfaces d’autres planètes. Les itérations précédentes comme les Starship SN8 et SN9 se sont bien lancées, mais ont explosé lorsqu’elles ont frappé la piste d’atterrissage. SN10 qui a été testé le 3 mars et a explosé huit minutes après l’atterrissage.

Selon Insider du vol spatial, la fermeture de la route et les restrictions de vol temporaires pour mardi ont été annulées. Mais les avis aux aviateurs (NOTAM) sont en place pour le mercredi 24 mars et le jeudi 25 mars. C’est pourquoi il est prévu que le prototype sera testé en haute altitude le 24 mars dans la région de Boca Chica, qui abrite une installation SpaceX.

Le prototype SN11 fait partie d’un vaisseau spatial de 165 pieds de haut avec Super Heavy – un propulseur géant de premier étage, le Space.com rapport a dit. Dans les mois à venir, SpaceX va avoir plusieurs tests pour les vaisseaux spatiaux et Super Heavy.

