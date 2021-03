SpaceX aide la station spatiale à entrer dans son âge d’or 20 ans après son lancement

16 mars 2021 10:58:22 IST

Après 20 ans d’habitation continue, la Station spatiale internationale est entrée dans son «âge d’or» et est en effervescence – grâce en grande partie au retour des lancements de fusées américains via le partenaire commercial SpaceX. Mais si l’avenir proche de ce symbole de la coopération d’après-guerre froide est assuré, la NASA veut commencer à se désengager d’ici la fin de la décennie, laissant un vide que le secteur privé et la Chine espèrent combler. « Cette station spatiale est devenue le port spatial que nous voulions qu’elle soit », a déclaré Kathy Lueders, chef du programme de vols spatiaux habités de la NASA lors d’un récent point de presse.

La fin du programme de la navette spatiale en 2011 a laissé l’Amérique dépendante des fusées russes Soyouz pour les trajets en «taxi» vers le satellite géant.

SpaceX a changé cela l’année dernière avec le succès de son Crew Dragon, qui se prépare maintenant pour son deuxième vol de routine avec équipage, et troisième au général, en avril.

«Nos récents accords avec l’industrie privée américaine nous ont permis d’amener plus de personnes dans l’espace, plus de personnes dans la Station spatiale internationale», a déclaré Joel Montalbano, directeur du programme ISS de la NASA.

Étant donné que le vaisseau spatial peut transporter quatre personnes – contre trois pour Soyouz – la taille standard de l’équipage de la station spatiale est passée de six à sept personnes.

L’ISS a donc besoin d’un nouveau lit – l’assemblage est en cours.

La mission Crew-2 de SpaceX décolle de Floride le 22 avril et les quatre astronautes se chevaucheront pendant quelques jours avec l’équipage de Crew-1 avant que cette équipe ne revienne de sa mission de six mois.

Pendant ce temps, la station accueillera pas moins de 11 personnes.

« Nous allons être un peu comme je pense en mode campement », a plaisanté le commandant du vaisseau spatial Crew-2, Shane Kimbrough. « On trouve juste un endroit pour dormir sur un mur quelque part ou au plafond, ça n’a pas d’importance là-haut. »

La science au premier plan

«Nous entrons dans l’âge d’or de l’utilisation de l’ISS», David Parker, directeur de l’humain et de la robotique à l’Agence spatiale européenne (ESA).

C’est l’ancien président Ronald Reagan qui a invoqué «l’esprit pionnier» américain lorsqu’il a ordonné à la NASA de «développer une station spatiale habitée en permanence».

Les premiers composants ont été envoyés dans l’espace en 1998, tandis que le premier équipage y a passé plusieurs mois en 2000.

Le dernier module pressurisé a été installé en 2011, laissant l’énorme satellite artificiel de 109 mètres de bout en bout, environ la taille d’un terrain de football américain.

«Pendant la première moitié de la vie de la station spatiale, l’accent a été mis principalement sur sa construction», a déclaré Robert Pearlman, historien de l’espace et auteur de «Stations spatiales: l’art, la science et la réalité du travail dans l’espace». AFP.

Désormais, les astronautes doivent encore effectuer des travaux de maintenance, « mais la majorité de leur temps est consacrée à la réalisation de centaines d’enquêtes scientifiques », a-t-il ajouté.

Plus de 3 000 expériences ont été menées dans ce laboratoire de microgravité, qui vole en moyenne à 400 kilomètres au-dessus de la Terre, à 28 000 km / h.

Et ensuite?

L’avenir immédiat de l’ISS est officiellement assuré jusqu’en 2024 par les États-Unis, la Russie, l’Europe, le Japon et le Canada.

« D’un point de vue technique, nous avons autorisé l’ISS à voler jusqu’à la fin de 2028 », a déclaré la NASA à l’AFP dans un communiqué. « De plus, notre analyse n’a identifié aucun problème qui nous empêcherait de prolonger au-delà de 2028 si nécessaire. »

Montalbano a dit AFP il prévoit plus tard cette année de commencer une analyse pour la période 2028-2032.

L’utilisation de la station spatiale devrait évoluer.

La NASA, qui veut se désengager financièrement pour se concentrer sur son exploration de l’espace lointain avec ses missions Lune vers Mars, a annoncé en 2019 qu’elle souhaiterait payer des touristes à bord de l’ISS pour aider à compenser les coûts.

Ils feront du stop avec SpaceX ou Boeing – dont le propre programme de taxi, «Starliner», est en retard sur le calendrier.

« J’espère que nous volons la première mission privée d’astronautes en 2022 », a déclaré Montalbano. AFP.

Les concurrents sont également à l’horizon.

La société privée Axiom Space veut construire la première station spatiale commerciale au monde – d’abord en attachant ses modules à l’ISS, avant de se détacher et de commencer l’orbite par elle-même.

La Chine prévoit de commencer les travaux sur sa propre grande station spatiale, Tiangong, cette année et espère la terminer d’ici 2022.

La Russie et la Chine ont dévoilé la semaine dernière des plans pour une station lunaire commune, « à la surface et / ou sur l’orbite de la Lune », commençant une nouvelle alliance spatiale.

Cette décision est intervenue après que Moscou a refusé de participer à Gateway, la station lunaire proposée par la NASA. Cela pourrait alors être un symbole approprié de la fin d’un partenariat spatial américano-russe de plusieurs décennies lorsque l’ISS est finalement désorbité et plonge dans un océan.

.

