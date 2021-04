SpaceX accepte de diriger les satellites Internet Starlink loin de la station spatiale et du vaisseau spatial de la NASA

SpaceX a récemment signé un accord avec la NASA pour déplacer l’un des Satellites Internet Starlink à l’écart s’ils s’éloignent trop près de la Station spatiale internationale ou d’un autre vaisseau spatial de l’agence.

L’accord Space Act, qui a été signé le 18 mars, aidera à maintenir et à améliorer la sécurité spatiale, ont déclaré des responsables de la NASA.

SpaceX a lancé plus de 1 400 de ses satellites haut débit Starlink en orbite à ce jour. Suite au premier lancement opérationnel de Starlink en 2019, la société a peaufiné la conception des satellites, en fournissant des mises à niveau destinées à réduire leur réflectivité, leur permettre de communiquer entre eux en orbite et même de manœuvrer à l’écart si nécessaire.

En rapport: La mégaconstellation du satellite Starlink de SpaceX se lance en photos

« Avec les entreprises commerciales qui lancent de plus en plus de satellites, il est essentiel que nous augmentions les communications, échangions des données et établissions les meilleures pratiques pour nous assurer que nous maintenons tous un environnement spatial sûr », Steve Jurczyk, administrateur par intérim de la NASA, dit dans un communiqué .

En 2020, le Station spatiale internationale a dû ajuster son orbite plusieurs fois pour éviter les collisions potentielles , une tâche qui demande un effort coordonné. Au fur et à mesure que le nombre de Starlink et d’autres satellites en orbite augmente, la probabilité qu’un certain type d’incident de trafic spatial puisse se produire augmente également.

SpaceX a longtemps souligné que ses satellites Starlink sont équipés de fonctions autonomes d’évitement des collisions qui aident l’engin à changer de position en orbite. En signant ce nouvel accord, la NASA espère que si une passe aussi rapprochée se produisait, seul le vaisseau spatial Starlink devra se déplacer.

L’accord oblige également SpaceX à informer la NASA au moins une semaine avant chaque lancement de Starlink afin que l’agence puisse déterminer si cette mission pose des problèmes d’évitement des collisions. Pour aller plus loin, SpaceX a accepté de lancer ses satellites sur des orbites initiales qui ne se trouvent pas à moins de 5 kilomètres de l’ISS ou d’un autre vaisseau spatial de la NASA.

« La NASA a accepté de ne pas manoeuvrer en cas de conjonction potentielle pour s’assurer que les parties ne se manoeuvrent pas par inadvertance » l’accord stipule . « La NASA fonctionnera sur la base du fait que la capacité de manœuvre autonome des satellites Starlink tentera de manœuvrer pour éviter la conjonction avec les actifs de la NASA, et que la NASA maintiendra sa trajectoire prévue, sauf indication contraire de SpaceX. »

En outre, la collaboration avec SpaceX comprendra des travaux visant à réduire davantage le luminosité des satellites Starlink . À ce jour, SpaceX a équipé ses satellites Starlink d’un pare-soleil spécial qui réduit la luminosité de l’engin spatial, mais l’accord permet le partage d’informations entre les deux entités.

SpaceX n’est pas la seule entreprise à proposer de grands projets de service Internet spatial. OneWeb, Telstar et Amazon ont tous leurs propres constellations prévues. Dans un exemple concret de la raison pour laquelle ces types d’accords existent, un vaisseau spatial Starlink et un satellite OneWeb ont zoomé inconfortablement près l’un de l’autre le 30 mars.

Les deux sociétés ont pu se coordonner, avec OneWeb éloigner son satellite du chemin . Étant donné que le nombre de satellites dans l’espace augmente rapidement, une telle coopération sera probablement essentielle pour éviter les collisions.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.