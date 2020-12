SpaceX abandonne le vol d’essai suborbital pivot de la fusée Starship SN8 au dernier moment

Tendance FP09 déc.2020 17:40:06 IST

SpaceX était censé effectuer un vol d’essai pivot d’un prototype de sa prochaine génération de fusée Starship à sa plus haute altitude. Cependant, alors même que SpaceX comptait jusqu’à son lancement mardi, à 1,3 seconde pour décoller, les moteurs Raptor ont déclenché un abandon et le prototype du Starship n’a pas décollé. Le véhicule connu sous le nom de Starship SN8 devait être lancé depuis les installations de SpaceX dans le sud du Texas, près du village de Boca Chica sur la côte du golfe du Mexique.

Abandon automatique du Raptor à T-1 seconde – SpaceX (@SpaceX) 8 décembre 2020

Selon le SpaceX site Internet, l’équipe SpaceX s’est retirée de la tentative d’un test en vol suborbital à haute altitude en raison d’un arrêt automatique du moteur Raptor, une seconde de moins que l’heure de décollage prévue. Le communiqué a ajouté que SpaceX avait des opportunités de test supplémentaires disponibles le mercredi 9 décembre et le jeudi 10 décembre. Le calendrier est dynamique et, comme pour tous les autres tests de développement, est susceptible de changer.

Selon SpaceX, le vol suborbital est conçu pour tester un certain nombre d’objectifs, du test des performances des trois moteurs Raptor du véhicule aux capacités d’entrée aérodynamiques globales du véhicule, ainsi que de la façon dont le véhicule gère la transition du propulseur. Selon SpaceX, SN8 tentera également d’effectuer une manœuvre de retournement à l’atterrissage, une première pour un véhicule de sa taille.

La déclaration SpaceX a révélé qu’au cours de la seule année écoulée, ils ont effectué deux tests en vol à basse altitude avec Starship SN5 et SN6 et accumulé plus de 16000 secondes de temps d’exécution pendant 330 démarrages de moteurs au sol, ainsi que plusieurs incendies statiques de Starship et quatre tests en vol. du moteur Raptor à combustion étagée à plein débit en méthalox.

SpaceX a ajouté que le test en vol de SN8 était une nouvelle étape dans le développement d’un système de transport entièrement réutilisable capable de transporter à la fois le fret et l’équipage sur l’orbite terrestre, la Lune, Mars et d’autres endroits dans l’espace.

