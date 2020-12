SpaceX abandonne le lancement du test du prototype Starship SN8 à la dernière seconde

Nous devrons attendre un peu plus longtemps pour voir le dernier de SpaceX Starship prototype fait son big hop très attendu.

Le véhicule, connu sous le nom de Starship SN8 (« Serial No. 8 »), devait être lancé sur un vol d’essai de 12,5 kilomètres de haut aujourd’hui (8 décembre) depuis les installations de SpaceX au sud du Texas, près du village de la côte du golfe du Mexique. de Boca Chica.

Et c’est presque arrivé. Mais moins de 2 secondes avant le décollage, juste après 17h30 HAE (22h30 GMT et 16h30 heure locale du Texas), SN8 a détecté quelque chose d’anormal avec un ou plusieurs de ses trois Moteurs Raptor et a automatiquement interrompu le vol.

Le prototype de fusée Starship SN8 de SpaceX se dresse au sommet de son banc d’essai dans les installations de la société à Boca Chica, au Texas, lors d’une tentative de test de lancement à haute altitude le 8 décembre 2020. (Crédit d’image: SpaceX)

On ne sait pas pour le moment quand SN8 aura sa prochaine chance de voler; cela dépend de la cause de l’abandon et de la difficulté à résoudre. Mais il y a des fenêtres de lancement disponibles le mercredi et le jeudi (9 décembre et 10 décembre), fondateur et PDG de SpaceX Elon Musk dit récemment.

SpaceX développe Starship pour transporter des personnes et des marchandises vers la Lune, Mars et d’autres destinations lointaines. Le système de transport se compose de deux éléments, tous deux conçus pour être entièrement réutilisables: un vaisseau spatial en acier inoxydable de 165 pieds de haut (50 mètres) appelé Starship et une fusée géante appelée Super Heavy.

Le vaisseau final arborera six Raptors et sera puissant pour se lancer au large de la lune et de Mars. Cependant, il aura besoin de Super Heavy pour échapper à la gravité beaucoup plus profonde de la Terre. (Super Heavy, qui sera propulsé par environ 30 Raptors, atterrira sur Terre peu de temps après le lancement de Starship en orbite.)

SpaceX effectue une itération vers la conception finale du Starship via une série de prototypes, dont trois ont déjà pris leur envol. Mais ces trois véhicules – connus sous le nom de Starhopper, SN5 et SN6 – n’avaient qu’un seul Raptor et atteignaient une altitude maximale d’environ 500 pieds (150 m) lors de leurs escapades.

Les fans de l’espace attendaient donc avec impatience le big hop de SN8, beaucoup plus exigeant. Et SN8 est bien plus complexe que n’importe lequel de ses prédécesseurs; il a un cône de nez et des volets de stabilisation de l’orientation, par exemple, alors que Starhopper, SN5 et SN6 ressemblait à des silos volants.

Ce sera amusant et dramatique de regarder le gros véhicule argenté voler haut – quand cela sera possible.

