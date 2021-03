SpaceX abandonne le lancement de la fusée Falcon 9 transportant les satellites Starlink

Une fusée SpaceX vétéran a subi un abandon de lancement quelques minutes avant le décollage dimanche soir (28 février) alors qu’elle tentait de lancer une nouvelle flotte de satellites Internet Starlink de la société.

La fusée Falcon 9 était à moins de 90 secondes du lancement de 60 satellites Starlink en orbite depuis la station 39A du centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, lorsqu’elle a subi l’interruption automatique, a déclaré SpaceX.

«Dans l’ensemble, le véhicule et la charge utile sont sains et restent en bonne santé», a déclaré Andy Tran, superviseur de la production de SpaceX, lors du commentaire en direct sur le lancement. « La prochaine opportunité de lancement est demain, le 1er mars, à 8 h 15, heure de l’Est. »

Vous pouvez regarder le lancement en direct ici et sur 45secondes.fr, à partir de 20 h 00 HNE (01 h 00 2 mars GMT), gracieuseté de SpaceX. Vous pouvez également regarder le lancement directement depuis SpaceX ici.

En rapport: La mégaconstellation satellite Starlink de SpaceX en photos

Une fusée SpaceX Falcon 9, vue ici dans une image tirée d’une webdiffusion de lancement, a subi un abandon de lancement juste avant une tentative de décollage transportant 60 satellites Internet Starlink le 28 février 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

L’annulation du lancement de dimanche soir est le dernier retard pour cette mission Starlink particulière. Il devait initialement voler plus tôt en février, mais a été retardé en raison de problèmes matériels et de mauvaises conditions météorologiques.

La mission, appelée Starlink 17, sera désormais la 20e mission Starlink de SpaceX et le sixième lancement de la société en 2021. SpaceX compte actuellement plus de 1000 satellites Starlink en orbite alors qu’il construit une mégaconstellation capable de fournir une couverture Internet haut débit mondiale, en particulier à distance. ou des endroits mal desservis.

La fusée Falcon 9 pour Starlink 17 comprend un propulseur de premier étage qui a volé sept fois jusqu’à présent. Il a lancé les missions satellites Iridium-8 et Telstar 18 Vantage, ainsi que cinq vols Starlink distincts.

Le booster est sur le point d’être le troisième booster Falcon 9 à voler huit fois et, si tout se passe bien, il atterrira sur le vaisseau drone « Bien sûr que je t’aime toujours » dans l’océan Atlantique afin qu’il puisse être récupéré. Les fusées Block 5 Falcon 9 actuelles de SpaceX sont conçues pour voler jusqu’à 10 fois dans le cadre du programme de réutilisabilité de la société afin de réduire les coûts de lancement.

En plus du booster, la mission Starlink 17 comprend également des carénages de charge utile réutilisés (son nez en forme de coquille). Une moitié effectue son quatrième vol tandis que l’autre en est à son troisième. Deux navires de récupération SpaceX, le GO Searcher et le GO Navigator, sont stationnés au large pour récupérer les carénages pour une réutilisation ultérieure.

Selon le 45e escadron météorologique de l’US Space Force, il y a 70% de chances de beau temps pour un lancement de SpaceX lundi soir.

Envoyez un courriel à Tariq Malik à [email protected] ou suivez-le @tariqjmalik. Suivez-nous sur @Spacedotcom, Facebook et Instagram.