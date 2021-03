SpaceX a perdu une fusée dans l’océan le mois dernier. Voici pourquoi.

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX a retracé le mois dernier la perte d’un propulseur éprouvé en vol à un arrêt du moteur en vol, selon un haut responsable de la société.

La perte est survenue au cours de la Lancement le 15 février de 60 satellites Internet Starlink. Le booster, B1059, effectuait son sixième vol et livrait avec succès ses charges utiles en orbite, mais a raté l’atterrissage sur le drone Of Course I Still Love You, qui a été déployé dans l’océan Atlantique pour soutenir le lancement.

Lors d’une conférence de presse de la NASA tenue le 1er mars concernant le prochain Équipage-2 mission, dont le lancement est prévu le 22 avril, Benji Reed, directeur principal des vols spatiaux habités chez SpaceX, a expliqué que l’arrêt anormal du moteur lors du lancement de février s’est produit parce que du gaz chaud s’est infiltré à travers un capot moteur usé.

En rapport: La mégaconstellation du satellite Starlink de SpaceX se lance en photos

Une fusée SpaceX Falcon 9 a décollé de Floride le 15 février 2021, lors d’un lancement réussi de Starlink; Cependant, la société a perdu le booster lorsqu’elle n’a pas réussi à atterrir sur le drone en attente. (Crédit d’image: SpaceX)

Les couvercles, appelés «bottes», sont installés autour de certaines parties de chaque moteur Merlin 1D qui alimente le Faucon 9 . Selon Reed, l’une des bottes avait un minuscule trou qui permettait aux gaz chauds produits par le moteur de s’infiltrer dans d’autres pièces du moteur.

« Un peu de gaz chaud est arrivé là où il n’était pas censé être, et cela a provoqué l’arrêt du moteur », a-t-il déclaré.

Reed n’a pas dit à quel moment de la mission le moteur s’était arrêté, mais a laissé entendre que c’était pendant l’ascension de la fusée.

«Une grande chose à propos de Falcon 9 est que nous avons une capacité de moteur en panne», a déclaré Reed, faisant référence à la capacité de la fusée à livrer une charge utile en orbite même si elle perd l’un de ses neuf moteurs . « Le véhicule est arrivé en orbite et a placé les satellites là où ils devaient être. »

SpaceX a toujours dit que son objectif principal à chaque lancement est de livrer la charge utile qu’il transporte dans l’espace; récupérer des boosters est un bonus. Et bien que le Falcon 9 puisse effectuer cette mission principale avec un moteur, il n’en va pas de même pour les atterrissages d’appoint.

L’arrêt a fait que le booster a raté son point d’atterrissage ciblé sur le drone, a ajouté Reed. « En raison du problème avec ce moteur en particulier, nous n’avons pas eu assez de poussée pour revenir là où nous devions être, et nous n’avons pas atterri où nous voulions », a-t-il déclaré.

L’accident a mis fin à une série d’atterrissages de deux douzaines de récupérations consécutives de rappel par la société établie l’année dernière, à la suite de pertes consécutives de deux autres boosters en février et mars 2020. Ces anomalies ont été déclenchées par un arrêt prématuré du moteur avec une cause inconnue et par un cisaillement du vent plus élevé que prévu.

Reed a déclaré que la société avait beaucoup appris sur la réutilisabilité, mais qu’elle essayait toujours de déterminer la durée de vie de sa flotte et les pièces les plus sensibles à l’usure de plusieurs lancements.

Alors que ce propulseur en était à son sixième vol, ce qui n’est pas un record puisque deux autres propulseurs ont plus de huit vols enregistrés, Reed a déclaré que certains de ses composants étaient des soi-disant «leaders de la vie». « C’était le plus grand nombre de vols que cette conception particulière de bottes avait vu », a-t-il déclaré.

Falcon 9 a depuis réussi trois atterrissages: la 77e reprise de la société à ce jour, sur un 4 mars Lancement de Starlink , un touchdown supplémentaire sur une autre mission Starlink une semaine plus tard et un troisième dimanche matin (14 mars). Les trois vols de vols ont utilisé un booster avec cinq vols ou plus à son actif.

Le vol de dimanche a même établi un nouveau record, le booster B1051 étant devenu le premier à voler neuf fois. SpaceX a réussi à récupérer ce booster et prévoit de le faire voler pour une 10e fois dans un proche avenir.

Historiquement, SpaceX a sauvé ses boosters les plus vétérans – ceux avec plus de trois ou quatre vols – pour ses propres lancements internes, comme Starlink . Reed a déclaré que la pratique se poursuivra à mesure que la société en apprend davantage sur la façon dont Falcon 9 gère des numéros de lancement plus élevés, aidant SpaceX à suivre l’usure des véhicules et à anticiper les pièces qui pourraient devoir être remplacées entre les vols.

«Nous pouvons piloter nos véhicules ayant fait leurs preuves en vol, plus nombreux, pour mettre en orbite les satellites Starlink», a déclaré Reed.

Une compréhension approfondie de l’espérance de vie des booster est cruciale pour l’entreprise, car elle a récemment reçu le feu vert de la NASA et de la Force spatiale pour utiliser des boosters précédemment utilisés pour leurs missions.

En fait, la prochaine mission Crew-2 sera la première mission d’astronaute à piloter à la fois une fusée Falcon 9 réutilisée et un vaisseau spatial Crew Dragon réutilisé.

La fusée a volé en novembre dernier, transportant le Équipage-1 des astronautes – Mike Hopkins de la NASA, Shannon Walker et Victor Glover et l’astronaute japonais Soichi Noguchi – à la station spatiale, tandis que le Dragon volait en mai, emmenant Bob Behnken et Doug Hurley de la NASA à l’avant-poste orbital lors d’un vol d’essai. Aucun des deux bateaux n’a volé depuis, et l’entreprise est soumise à la fois à un processus d’inspection et de rénovation approfondis.

Suite à la perte du propulseur de février, la NASA a suivi l’enquête interne de SpaceX sur l’arrêt prématuré du moteur, a déclaré le personnel de la NASA lors de la conférence de presse du 1er mars.

« Nous poursuivrons l’enquête de SpaceX, et nous examinerons cela, et ce sera quelque chose que nous apporterons à notre tableau de contrôle du programme et nous nous assurerons que nous sommes séparés de cela, et comprendrons cette anomalie avant de voler. [with astronauts]», a déclaré Steve Stich, directeur du programme d’équipage commercial de la NASA, lors du briefing.

L’astronaute de la NASA Shane Kimbrough, l’un des astronautes de Crew-2, a déclaré que l’équipage recevait régulièrement des briefings sur la fusée et le vaisseau spatial et n’avait aucune inquiétude.

« Il n’y a eu que quelques petites choses sur quelques-unes de ces roquettes. Elles sont lancées presque une fois par semaine, donc lorsque vous les lancez souvent, tout ne se passe pas parfaitement », a déclaré Kimbrough. « Il n’y a rien de grave ou de catastrophique qui se soit produit. Ce ne sont que quelques petites choses sur la fusée qui vont être réglées avant notre vol. »

« Nous sommes très confiants qu’ils vont découvrir ce qui ne va pas », a-t-il ajouté.

Kimbrough et ses membres d’équipage – l’astronaute de la NASA Megan McArthur, l’astronaute européen Thomas Pesquet et l’astronaute japonais Akihiko Hoshide – seront les premiers à monter en orbite au sommet d’un Falcon 9 précédemment piloté.

« Une des choses que j’aime vraiment dans ce qui se passe, c’est que les vols Starlink de SpaceX sont assez éloignés en termes de nombre de fois qu’ils ont piloté un booster », a déclaré Stich. « Nous sommes sur le point de nous lancer dans notre première réutilisation ici pour un véhicule d’équipage. Donc, ce que nous faisons, c’est que nous apprenons de chacun de ces vols, et nous réinjectons cela dans notre certification pour réutilisation. »

SpaceX a encore quelques missions Starlink dans sa manche avant le vol Crew-2, qui est actuellement prévu au plus tôt le 22 avril. Ces lancements signifient quelques vols supplémentaires que les équipes doivent examiner avant qu’un vétéran Falcon 9 ne soit officiellement certifié pour voler. gens.

En attendant, SpaceX prend son temps à chaque lancement, comme en témoigne le fait que ses lancements les plus récents ont été retardés en raison du besoin de plus de contrôles avant le lancement. La société travaille également sur de futures mises à niveau des systèmes de contrôle du Falcon 9 qui aideront le véhicule à atterrir même en cas d’arrêt du moteur pendant le vol comme celui survenu le 15 février, a déclaré Reed.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.