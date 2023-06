SpaceX a lancé la première « usine spatiale » de l’histoire en orbite. Et il est clair sur ce qu’il veut produire

TEULAT Meuble tv 2 portes 2 tiroirs en bois L180cm gris clair

Vous cherchez un meuble t l qui propose de nombreux rangements ? Nous avons ce qu'il vous faut ! Jetez un oeil au meuble TV 2 portes et 2 tiroirs en bois Corvo de Teulat.Ce grand meuble de rangement en bois d'h v a de style contemporain mesure 180 cm en largeur, 56 cm en hauteur et 40 cm en profondeur. Il se compose de 2 tiroirs sur la droite, de 4 espaces de rangement avec tag res ferm s par 2 portes du c t gauche, ainsi que d'une niche de rangement ouverte au centre. Ses beaux volumes vous permettront d'entreposer vos jeux de soci t , votre mat riel technique, des livres et tout ce que vous voudrez. Vous avez en plus des ouvertures passe-c bles sur l'arri re du meuble, ce qui est tr s pratique pour installer votre box t l . Le meuble est l g rement sur lev sur des pieds cylindriques.N'h sitez pas galement exploiter le dessus du meuble. M me si votre cran de t l n'est pas fix au mur mais pos au centre du meuble, il vous restera un bel espace de rangement de part et d'autre. Vous pourrez installer des pani res pour ranger de petits objets et disposer de jolis bibelots et vases.Avec son design tout en simplicit , le meuble TV Corvo trouvera sa place dans tous les int rieurs et plaira au plus grand nombre. vous les soir es Netflix and chill !