SpaceX a deux prototypes Starship sur le pad en même temps

Le prototype Starship SN10 de SpaceX (à gauche) se déploie sur son banc d’essai tandis que le Starship SN9 de la société se tient sur sa propre plate-forme dans les installations de la société au sud du Texas, près de Boca Chica Village, le 29 janvier 2021. (Crédit d’image: SpaceX / Elon Musk via Twitter

Cela ressemble à une scène de science-fiction: deux fusées argentées étincelantes se tiennent côte à côte sous le soleil du Texas en attendant leur tour de voler.

Mais le SpaceX brillant et à ailettes des roquettes – les prototypes Starship SN9 et SN10 – existent et se sont rencontrées pour la première fois vendredi 29 janvier dans les installations de la société au sud du Texas, près de Boca Chica Village. Le véhicule SN10, le dernier d’une gamme de nouveaux prototypes réutilisables de vaisseaux spatiaux, a été déployé sur le tapis alors que son homologue SN9 attend son propre vol d’essai, qui pourrait être lancé dès lundi (1er février).

« Starship SN9 & SN10 », Elon Musk, PDG de SpaceX a écrit sur Twitter vendredi comme il a partagé une vue des deux fusées suborbitales. Des caméras vidéo du site touristique Spadre.com et d’autres ont également capté la vue, y compris ce gros plan de NASASpaceflight.com.

Starship SN9 et SN10 sont les dernières versions de test d’un système de lancement entièrement réutilisable prévu par SpaceX pour faire voler des astronautes et des charges utiles lors de missions dans l’espace lointain. SN9 et Sn10 sont chacun propulsés par trois des moteurs Raptor de SpaceX et conçus pour voler sur des vols d’essai suborbitaux jusqu’à 10 kilomètres (6,2 miles)

SpaceX a lancé le prototype Starship SN8, une version antérieure du véhicule, lors d’un vol d’essai similaire le 9 décembre. Ce vol a atteint une altitude d’environ 12,5 km et a effectué deux retournements déchirants pour revenir sur Terre pour une tentative d’atterrissage. . Il n’a pas réussi à coller le touché et a explosé à l’impact.

SpaceX espère une meilleure performance de SN9.

Les observateurs de SpaceX aux yeux d’aigle regardent le prototype SN9 sur son banc d’essai depuis des jours alors que la société semblait préparer la fusée pour le lancement. Cependant, des responsables de la Federal Aviation Administration, qui supervise les lancements de fusées commerciales, ont déclaré que la société n’avait pas encore l’approbation finale pour le lancement.

« La FAA continuera à travailler avec SpaceX pour évaluer les informations supplémentaires fournies par la société dans le cadre de sa demande de modification de sa licence de lancement », a déclaré vendredi un porte-parole de la FAA dans un communiqué à 45secondes.fr.

Le vaisseau spatial de SpaceX mesure 50 mètres de haut, sa version finale utilisant six moteurs Raptor pour atteindre l’espace. Il sera lancé au sommet d’un énorme booster, appelé le Super Heavy, qui utilisera environ 30 moteurs Raptor pour transporter les véhicules Starship en orbite. Les deux vaisseaux spatiaux sont conçus pour atterrir sur Terre pour une réutilisation ultérieure, tout comme la flotte actuelle de boosters Falcon 9 et Falcon Heavy de SpaceX.

La NASA a choisi le vaisseau spatial de SpaceX comme l’un des trois modèles différents, chacun dirigé par une équipe différente, pour potentiellement faire voler des astronautes sur la lune dans le cadre du programme Artemis de l’agence spatiale.

