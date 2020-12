«  Spaceslingers  » est le jeu de trajectoire pour les fans de l’espace passionnés de puzzle (critique)

« Spaceslingers » est un tout nouveau jeu que vous adorerez si vous aimez résoudre des énigmes de physique, et maudirez si les trajectoires orbitales ne sont pas votre fort.

Le jeu fantaisiste, qui vient du développeur solo RefresherTowel, est maintenant disponible maintenant sur Steam . Dans le jeu, les joueurs doivent viser votre vaisseau pour contourner les trous noirs, les astéroïdes, les cales blanches et autres objets célestes tout en travaillant pour une entreprise terrible et terrible appelée « Spamazon ».

Spamazon est le cauchemar d’un travailleur de concert, car l’entreprise fait des choses telles que déduire les pauses d’entraînement et de toilette de votre salaire, ainsi que se dégager de toute responsabilité en cas de blessures, de stress mental ou de décès.

Votre vaisseau se déplace simplement avec l’aide de la gravité. La raison pour laquelle Spamazon utilise uniquement la gravité pour pousser votre vaisseau spatial est que c’est une mesure de réduction des coûts, déclare le jeu: « Pour réduire les coûts d’exploitation, nous ne fournissons que suffisamment de carburant pour lancer le vaisseau. »

Comme vous le découvrirez rapidement en tombant dans un trou noir pour la énième fois, Spamazon ne se soucie pas des problèmes et des dangers que cela crée. « Cela entraîne certainement plus de décès », dit le jeu, « [but] les comptables de l’entreprise ont déterminé que l’argent économisé en carburant dépasse le coût en vies humaines. «

Après une courte séance de formation, vous affronterez vos premières livraisons. Plus vous terminez les livraisons rapidement, plus vous marquez un score élevé dans les classements. Mais il faut beaucoup s’entraîner juste pour faire ces premiers runs. Avertissement: après de nombreux essais, je n’ai même pas pu passer toutes les livraisons de base. Mais je suis sûr qu’avec plus de temps et de pratique, je finirais par y arriver.

Pour réussir dans le jeu, vous devez viser intelligemment votre vaisseau, en utilisant juste la bonne quantité de vitesse, et courber parfaitement votre vaisseau autour des obstacles. Si vous êtes un vétéran de « Angry Birds Space » ou « Kerbal Space Program », vous allez adorer cette obsession du réalisme – c’est idéal pour apprendre la physique à la hâte.

Avez-vous les bonnes choses pour esquiver les trous noirs et toujours faire votre livraison cosmique? Vous en aurez besoin si vous voulez réussir dans Spaceslingers. (Crédit d’image: RefresherTowel)

Heureusement, si vous échouez, ce que vous ferez probablement au moins quelques fois, il ne faut pas plus qu’un clic de souris (ou appuyer sur « r » sur le clavier) pour réinitialiser le jeu et réessayer. Vous obtenez également des essais infinis pour chaque livraison, ce qui vous permet d’affiner votre itinéraire à mesure que vous gagnez en expérience.

Soyez simplement prêt pour la courbe d’apprentissage abrupte du jeu. « Spaceslingers » est un excellent jeu si cela ne vous dérange pas de passer 10 ou 15 minutes par jour à pratiquer et à affiner votre courbe de gravité. Je ne recommanderais pas de faire beaucoup plus que cela en tant que débutant (comme moi), car cela peut devenir assez frustrant.

La meilleure façon d’aborder ce jeu est comme tout nouveau sport ou compétence. Donnez-vous au moins quelques jours, et au moins quelques essais ces jours-là, pour commencer à vous habituer à la plateforme. Assurez-vous de surveiller attentivement les chemins pour apprendre des erreurs car le jeu lui-même ne vous offre pas la solution pour passer par chaque livraison, il vous appartiendra donc d’être patient (même avec les demandes de Spamazon).

Mis à part mes nombreux problèmes de livraison, j’ai vraiment apprécié les graphismes mignons du jeu et les infobulles encourageantes qui sont apparues après (pour paraphraser « Firefly ») maudire mon échec soudain mais inévitable. Les conseils me donneraient quelques idées pour affiner mon itinéraire ou même offrir un peu d’encouragement, en disant que parfois de très nombreuses tentatives mènent au succès.

D’une certaine manière, « Spaceslingers » nous enseigne une leçon subtile sur le monde réel des vols spatiaux. Au début des années 1960, le lancement de roquettes était quelque chose que nous avions du mal à réaliser, et même aujourd’hui, la possibilité d’une panne de fusée nous rend tendus en regardant tout lancement. Ici, vous ressentez la même tension dans le jeu.

La physique est difficile, l’espace est plus difficile et toute erreur que vous faites peut être fatale. Ce n’est que par une pratique constante que vous allez vous améliorer, et à mesure que vous apprenez de l’expérience, il y a toujours quelque chose d’autre dans l’espace qui pourrait vous tuer. Alors faites attention.

Je vais avoir besoin de beaucoup plus de temps pour satisfaire les demandes de Spamazon, mais en attendant, « Spaceslingers » est un effort amusant pour utiliser la physique dans un environnement de jeu. Assurez-vous simplement de comprendre que lorsque vous vous écrasez, ce n’est pas la fin du monde (ou de l’univers), c’est juste une opportunité d’apprentissage pour étendre vos compétences davantage pour la prochaine tentative.

