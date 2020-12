SpaceShipTwo de Virgin Galactic subit un avortement apparent lors du premier lancement depuis Spaceport America

Vierge Galactique n’a pas atteint l’espace aujourd’hui après tout.

Le dernier né de l’entreprise SpaceShipDeux véhicules , VSS Unity, a décollé du Spaceport America du Nouveau-Mexique ce matin (12 décembre) avec les pilotes CJ Sturckow et Dave Mackay dans le cockpit.

L’objectif était de piloter la troisième mission d’essai d’Unity dans l’espace suborbitaire – son premier vol motorisé de ce type en près de deux ans et la première mission de vol spatial habité à avoir jamais quitté le Nouveau-Mexique.

Image 1 sur 7 L’avion spatial VSS Unity de Virgin Galactic décolle de Spaceport America au Nouveau-Mexique sous les ailes de son avion porteur, VMS Eve, le 12 décembre 2020. (Crédit d’image: Virgin Galactic / Ben Reagan) Image 2 sur 7 SpaceShipTwo Unity de Virgin Galactic et son vaisseau mère WhiteKnightTwo se préparent pour la première tentative de lancement de test depuis Spaceport America, Nouveau-Mexique, à l’aube du 12 décembre 2020. (Crédit d’image: Virgin Galactic / Quinn Tucker) Image 3 sur 7 SpaceShipTwo Unity de Virgin Galactic et son vaisseau mère WhiteKnightTwo se préparent pour la première tentative de lancement de test depuis Spaceport America, Nouveau-Mexique, à l’aube du 12 décembre 2020. (Crédit d’image: Virgin Galactic / Quinn Tucker) Image 4 sur 7 Une vue du SpaceShipTwo Unity de Virgin Galactic lors des opérations de contrôle en amont à Spaceport America, au Nouveau-Mexique, avant le lancement du test le 12 décembre 2020. (Crédit d’image: Virgin Galactic) Image 5 sur 7 Le symbole Zia Sun du Nouveau-Mexique est visible sur le moteur du SpaceShipTwo Unity de Virgin Galactic dans son hangar de Spaceport America, au Nouveau-Mexique. (Crédit d’image: Virgin Galactic / Quinn Tucker) Image 6 sur 7 A lire : Planètes voyous: chasser les mondes les plus mystérieux de la galaxie Le pilote de Virgin Galactic SpaceShipTwo Unity Dave Mackay. (Crédit d’image: Virgin Galactic) Image 7 sur 7 Le pilote de Virgin Galactic SpaceShipTwo Unity CJ Sturckow, ancien astronaute de la NASA et commandant de la navette spatiale. (Crédit d’image: Virgin Galactic)

Les choses se sont déroulées assez tôt. Unity a décollé sous les ailes du VMS Eve, son avion porteur WhiteKnightTwo, vers 10 h 24 HNE (15 h 24 GMT; 8 h 24 heure locale du Nouveau-Mexique). Et Eve a largué Unity comme prévu, à une altitude d’environ 50 000 pieds (15 000 mètres).

Unity était alors censé allumer son moteur de fusée embarqué et se diriger vers l’espace suborbital. Mais cela ne s’est pas produit; Sturckow (un ancien commandant de la navette spatiale de la NASA) et Mackay ont plutôt ramené l’avion spatial sur Terre, atterrissant en toute sécurité à Spaceport America vers 11 h 45 HNE (16 h 45 GMT).

« Première mise à jour sur le vol: la séquence d’allumage du moteur-fusée ne s’est pas terminée. Le véhicule et l’équipage sont en pleine forme. Nous avons plusieurs moteurs prêts à Spaceport America. Nous allons vérifier le véhicule et reprendre le vol bientôt », représentants de Virgin Galactic écrit via Twitter ce matin .

Virgin Galactic prépare le VSS Unity à six passagers pour des opérations commerciales, qui pourraient commencer dès l’année prochaine. Personne n’était dans la cabine aujourd’hui, mais les sièges passagers du véhicule étaient remplis de mannequins chargés d’instruments censés recueillir des données pendant le vol.

Unity transportait également plusieurs charges utiles qui volé via le programme Flight Opportunities de la NASA , y compris une expérience conçue pour mesurer les champs électromagnétiques à l’intérieur d’un vaisseau spatial suborbitaire et une autre qui étudie le comportement de la poussière dans l’environnement de microgravité.

AVORTER! VMS Eve a publié Unity, mais le moteur s'est arrêté peu de temps après l'allumage.

Les deux précédents vols spatiaux d’Unity ont eu lieu en décembre 2018 et février 2019. Ces deux missions ont décollé de Mojave Air and Space Port dans le sud-est de la Californie, près du siège de The Spaceship Company, la filiale de fabrication de Virgin Galactic.

Unité VSS déplacé de Mojave à Spaceport America début 2020 pour commencer les phases finales de sa campagne de tests. Les vols passagers partiront de Spaceport America, le centre des opérations commerciales prévues de Virgin Galactic.

Le vol d’aujourd’hui n’aurait pas été la dernière mission de test pour Unity, même s’il s’était déroulé comme prévu.

« Une fois ce vol terminé et l’examen des données, nous passerons à la prochaine phase de test, où nous embarquerons quatre spécialistes de mission dans la cabine pour tester et affiner l’équipement, les procédures, la formation et l’expérience globale », a déclaré Mike Moses, Président des missions spatiales et de la sécurité de Virgin Galactic, écrit dans un article de blog le mois dernier .

Plus de 600 personnes ont déjà réservé une place à bord de SpaceShipTwo, au prix (le plus récemment) de 250 000 € par billet. Ces clients pourront faire l’expérience de quelques minutes d’apesanteur et voir la courbure de la Terre contre la noirceur de l’espace, ont déclaré des représentants de Virgin Galactic.