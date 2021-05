Spaces, les salles vocales de style Clubhouse de Twitter, sont désormais disponibles pour (presque) tout le monde – vous avez juste besoin de plus de 600 abonnés

Cela fait quelques mois que Twitter a annoncé Spaces, ses propres salles vocales de style Clubhouse. Dans une première phase, Twitter a commencé à les tester avec certains utilisateurs, puis il a ouvert un peu plus la clôture et, enfin, il les a activés pour tous les utilisateurs. La seule condition requise pour que la fonction soit activée est avoir plus de 600 abonnés sur notre profil.

Selon Twitter, la raison en est que «ces comptes sont susceptibles d’avoir une bonne expérience en hébergeant des conversations en direct en raison de leur audience existante». D’un autre côté, Twitter a confirmé qu’il travaillait dans des espaces avec des ventes de billets, c’est-à-dire des salles vocales payantes qui permettront aux créateurs de gagner de l’argent avec le contenu.

Première chose: que sont les espaces Twitter et comment fonctionnent-ils?

Espaces Twitter.

Les espaces Twitter sont des salles audio en temps réel. Lorsqu’un utilisateur le démarre, il apparaîtra en haut, là où les flottes, une bulle violette avec leur photo qui indiquera que l’utilisateur diffuse. Si nous cliquons dessus, nous pouvons rejoindre la conversation en tant qu’auditeurs. Une fois à l’intérieur, nous pouvons réagir avec des émojis, voir des tweets épinglés, suivre les sous-titres, envoyer un tweet, envoyer un message direct dans l’espace ou lever la main pour parler.

Le client, pour sa part, a le contrôle de la chambre. Vous pouvez décider des sujets, désactiver le microphone de certains utilisateurs ou supprimer un auditeur spécifique. Les utilisateurs qui ont été bloqués ne pourront pas rejoindre la salle et, de la même manière, les utilisateurs que nous avons bloqués apparaîtront marqués comme tels si nous rejoignons une salle à laquelle ils participent.

Et comment démarrer un espace? En principe, ils sont déjà disponibles pour tout utilisateur avec plus de 600 abonnés et dans les applications pour iOS et Android. Tu dois juste appuyez et maintenez l’icône de rédaction de tweet et sélectionnez « Espaces ». Cliquez sur « Démarrer » et c’est tout, nous commencerons la diffusion.

Deuxième chose: ce qui est à venir

Billetterie.

S’il est vrai que les espaces sont déjà parmi nous, Twitter a des projets futurs pour les rendre plus intéressants et ajouter plus de fonctions. L’un des plus intéressants est la vente de billets, ce qui permettra aux créateurs de gagner de l’argent avec leurs chambres. Les créateurs pourront fixer le prix qu’ils souhaitent et même limiter le nombre de billets disponibles, comme s’il s’agissait d’un concert. Les invités en garderont une partie, mais Twitter facturera une commission dont le pourcentage n’a pas été déterminé.

Bientôt, vous pourrez également planifier et définir des rappels, faites une salle vocale avec plusieurs invités, le système d’accessibilité sera amélioré et d’autres façons d’accéder aux espaces seront ajoutées. Toutes ces fonctionnalités sont en cours de test ou en développement, donc j’espère qu’elles arriveront le plus tôt possible.

Plus d’informations | Twitter