Space Valley atteint 1 million d’abonnés sur YouTube: “Nous vivons une rêverie”

Space Valley, la populaire chaîne YouTube d’informations, d’interviews, de jeux-questionnaires, d’expériences et de défis, a atteint un million d’abonnés sur YouTube. Il l’a fait “en avance sur le calendrier”, ont plaisanté les créateurs à propos de leur groupe Telegram, atteignant le million fatidique hier soir et non la semaine prochaine. La chaîne, ouvert en 2016, a réussi en peu de temps et surtout au cours des deux dernières années, à recueillir des éloges, tant pour la qualité du contenu que pour le charisme de ses créateurs, un groupe de gars qui ont toujours montré qu’ils mettent une grande passion dans tout ce qu’ils font . Depuis quelques heures, le hashtag #Spacemilione est devenu tendance sur Twitter.

«La Space Valley est pour nous, et sera toujours, le point de rencontre des citoyens de toutes les galaxies», ont-ils écrit dans les dernières minutes sur leurs réseaux sociaux. “Aujourd’hui, grâce à vous tous, ces paroles n’ont jamais été aussi vraies.” Nous sommes excités et frémissants à l’idée que derrière ce nombre, derrière ce million d’abonnés, il y a des gens en chair et en os qui ils croyaient en ce que nous avons créé. Aujourd’hui encore, nous nous souvenons avec une certaine nostalgie de l’époque où nous étions débutants, sans budget pour pouvoir créer ce que nous avions en tête, mais avec l’aspiration de vouloir créer quelque chose qui était d’abord vrai, spontané et pour tout le monde. Quelque chose qui pourrait donner libre cours à nos passions, nos énergies et notre créativité ».

Aujourd’hui, comme ils le soulignent également dans leur message, les responsables du projet Space Valley peuvent dire «avec fierté et totale sincérité que nous vivons une rêverie, une réalité qui nous paraissait impossible il y a encore quelques années (et qui en réalité cela semble toujours le cas) “. Le talk-show YouTube désormais très populaire a été créé par un collectif de garçons bolognais: Nelson Venceslai, Cesare Cantelli, Francesco Toneatti, Davide Franceschelli et Nicolas Paruolo. “N’oubliez pas que ses portes seront toujours ouvertes à ceux qui veulent entrer. Tout le monde peut être Habitants de la Vallée. Que vous soyez vétérans ou nouveaux arrivants, nous voulons simplement vous remercier avec notre phrase la plus représentative, qui nous accompagne depuis le premier jour ensemble: ‘Révérences à toute la Space Valley ». Et soyez assurés que ce n’est que le début.»