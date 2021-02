«  Space Sweepers  »: émission de science-fiction familiale sur Netflix Comment la Corée peut devenir la prochaine puissance du genre

Il a été présenté comme « le premier blockbuster spatial de Corée du Sud », et le fait est que la finition technique de « Space Sweepers » est absolument stupéfiante. Est opéra de l’espace pour tous les publics déborde d’action et d’effets spéciaux, et visuellement il n’a rien à envier aux dernières productions hollywoodiennes. À bien des égards, en fait, il le surpasse (du charisme de la conception du robot Bubs, par exemple, les occidentaux devraient en prendre note lorsqu’ils conçoivent des créatures artificielles qui ne sont pas lourdes).

Et le fait est que, réduit à son squelette le plus essentiel, ‘Space Sweepers’ n’est pas révolutionnaire: son histoire de Une équipe de collecteurs de ferraille galactiques peu glamour avec un sombre passé en remorque Ils tombent sur une fille androïde qui est en fait une bombe à pattes dévastatrice touchant toutes les sources bien connues de la fantastique aventure familiale. Secondaire charismatique, terrible mauvais, humour pimentant tout (pet blagues compris) et beaucoup d’action sans violence.

Cependant, les pièces s’emboîtent parfaitement, et si le spectateur est capable de ignorer les conventions et que tout l’argument tourne sur des rails absolument prédéterminés, Le plaisir est assuré. Amusement et science-fiction d’une certaine finesse: sans avoir à recourir aux voyages de héros occidentaux déjà épuisés, ‘Space Sweepers’ est également autorisé à rafraîchir les sujets et à jouer le voyou.

Sans aucun doute la chimie entre les membres de l’équipage, chacun portant ses traumatismes et son sombre passé, celui qui sert de colle qui lie toute l’action ensemble: un capitaine très coriace, un ex-criminel « qui a dû peser l’argent pour pouvoir le compter », un pilote doué qui a perdu sa fille adoptive et un réformé robot tueur qui veut acheter un nouveau skin. Un ensemble de héros disparates qui propulsent et justifient l’histoire par eux-mêmes.

La Corée du Sud, sur la crête de l’onde spatiale

Le secret du film est qu’ils sont loin d’être un groupe de héros de l’espace, dans la meilleure tradition du premier Han Solo ou de l’équipage du Nostromo. Tae-ho, par exemple, cependant a des raisons honorables de vouloir obtenir l’argent abondant offert pour la fille-bombe, présente également une morale pleine de clair-obscur et qui entraîne le spectateur avec ses doutes.

Cette histoire, pas révolutionnaire, mais certainement tracé avec un soin indéniable pour les portraits de personnages, brille également dans les scènes d’action, très bien tournées par Jo Sung-hee – peu connu en Occident, mais qui a acquis une notoriété notable dans son pays avec un drame fantastique très intéressant, «A Werewolf Boy». Grâce à lui, des étendues d’action spatiale incessante fonctionnent comme la dernière demi-heure de feux d’artifice, débordant de poursuites, de vitesse, de chorégraphies à fort tonnage et de changements de décor.

Le film brille également par son inventivité visuelle: de l’ascenseur stratosphérique avec lequel le film commence (et qui rappelle une invention similaire dans le remake oubliable de « Total Challenge ») au navire Victoria des protagonistes, plein de saleté et de poteries inutiles., Oui dont le moteur réside dans quelque chose de très similaire à la chaufferie d’une locomotive … de l’année 2092. Des idées comme le satellite artificiel construit à partir de ferraille ou toute l’intrigue prévisible du méchant, ponctuée de grands concepts, ne sont pas particulièrement innovantes, mais elles sont traitées avec beaucoup de goût.

‘Space Junkies’ ne va pas révolutionner le genre, ni n’envisager de le faire: cependant, son niveau de production gigantesque, le bon goût avec lequel ses effets visuels sont planifiés et, surtout, la concurrence dans la production d’un géant comme Huayi Tencent, nous oblige à regarder la Corée du Sud. Il y a quelques années, grâce à des récompenses lors de festivals, ils ont changé la façon de tourner et de comprendre le Thriller en francais. Maintenant, ils ciblent la science-fiction et ils ont le soutien de Netflix. L’origine du prochain Big Bang est très claire.