Space photos: les images les plus étonnantes de cette semaine!

Sphingomonas desiccabilis , l’un des trois microbes choisis pour l’expérience BioRock, vu en croissance sur du basalte. Dirigé par une équipe de recherche de l’Université d’Édimbourg, BioRock teste comment les états de gravité modifiés affectent la formation de biofilm sur la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: Centre britannique d’astrobiologie / Université d’Édimbourg-Rosa Santomartino) Cette image montre Sphingomonas desiccabilis, l’un des trois microbes choisis pour l’expérience BioRock de l’Agence spatiale européenne, poussant sur du basalte. BioRock a fonctionné pendant trois semaines sur la Station spatiale internationale en 2019. Le microbe s’est développé à la gravité simulée de Mars, ce qui suggère que les microbes pourraient aider à extraire des éléments des roches de la Terre à l’avenir. Cette photographie du reste de la supernova Tycho a été prise par l'observatoire à rayons X Chandra. Les rayons X à basse énergie (en rouge) sur l'image montrent les débris en expansion de l'explosion de la supernova et les rayons X à haute énergie (en bleu) montrent l'onde de souffle, une coquille d'électrons extrêmement énergétiques. (Crédit d'image: rayons X: NASA / CXC / Rutgers / K. Eriksen et al .; optique: DSS) Cette photographie du reste de la supernova Tycho a été prise par l'observatoire à rayons X Chandra. Les rayons X à basse énergie (en rouge) sur l'image montrent les débris en expansion de l'explosion de la supernova et les rayons X à haute énergie (en bleu) montrent l'onde de souffle, une coquille d'électrons extrêmement énergétiques. Cette structure se trouve dans la constellation de Cassiopée. Une nouvelle étude suggère que ces morts stellaires pourraient avoir façonné le climat de la planète Terre. Histoire complète: Les explosions de supernova peuvent avoir contribué à façonner l’histoire climatique de la Terre Dazzling Leonid Meteors de novembre 2001 Cette image est une composition de 33 Leonids capturés pendant la nuit du 18 au 19 novembre 2001. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Koen Miskotte) Cette image est une composition de 33 Léonides capturés pendant la nuit du 18 au 19 novembre 2001. En 2020, la pluie de météores Leonid culminera pendant la nuit du 16 au 17 novembre. Les observateurs situés dans un ciel sombre peuvent voir environ 10 à 15 météores par heure. A lire : Les drones s'envolent directement dans les volcans, pour une science vitale Galerie complète: Les photos les plus étonnantes de la pluie de météores de Leonid Station spatiale internationale La Station spatiale internationale entièrement assemblée. (Crédit d’image: Roscosmos / NASA) La Station spatiale internationale (ISS) entièrement assemblée. Le laboratoire en orbite est une collaboration entre 25 agences et organisations spatiales. Au cours des 20 dernières années, il a accueilli une présence humaine permanente, qui comprend 241 membres d’équipage et quelques touristes de 19 pays. Histoire complète: Comment vivre dans l’espace: ce que nous avons appris de 20 ans de la Station spatiale internationale Un anneau autour de la lune (Crédit d’image: Juan Carlos Muñoz-Mateos / ESO) Un «halo» lunaire brille comme un orbe dans le ciel nocturne au-dessus du très grand télescope au nord du Chili, sur cette photo de l’astronome de l’Observatoire européen austral Juan Carlos Muñoz-Mateos. Ce phénomène optique se produit lorsque le clair de lune est réfracté par de minuscules cristaux de glace et des gouttelettes d’eau dans l’atmosphère. – Hanneke Weitering Dragon de l’espace (Crédit d’image: SpaceX) Un nouveau dragon de l’espace est né lorsque le prochain vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX pour transporter des astronautes arrive au Pad 39A du Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride, avant son lancement le 14 novembre. Le vaisseau spatial a atteint le hangar Pad 39A de SpaceX le 5 novembre après un court voyage depuis son installation de traitement à la station de l’armée de l’air de Cap Canaveral située à proximité. Le vaisseau spatial lancera quatre astronautes vers la Station spatiale internationale pour la NASA dans le cadre de la mission Crew-1, le premier vol opérationnel en équipage de SpaceX pour la NASA dans le cadre du programme d’équipage commercial de l’agence. Les astronautes de l’équipage 1 – Victor Glover, Mike Hopkins, Shannon Walker de la NASA et Soichi Noguchi du Japon – est arrivé sur le site de lancement dimanche . Mises à jour en direct: Lancement de l’astronaute Crew-1 de SpaceX pour la NASA Crew Dragon sur la rampe de lancement La fusée SpaceX Falcon 9 avec le vaisseau spatial Crew Dragon de la société au sommet est vue sur sa rampe de lancement au Kennedy Space Center en Floride. (Crédit d’image: Joel Kowsky / NASA) Le vaisseau spatial Crew Dragon et la fusée Falcon 9 de SpaceX sont prêts à lancer la mission Crew-1 de la NASA vers la Station spatiale internationale. La fusée est tombée à la verticale sur la plate-forme du complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride, tôt ce matin après avoir été déployée depuis l’installation d’intégration horizontale pendant la nuit. Le lancement de SpaceX est prévu la mission Crew-1 avec les astronautes de la NASA Victor Glover, Mike Hopkins et Shannon Walker et le Japonais Soichi Noguchi, samedi 14 novembre. – Hanneke Weitering Le télescope des nouvelles technologies de l’ESO est de retour en action (Crédit d’image: ESO) Les trois planètes les plus brillantes du ciel nocturne affichent leurs caractéristiques colorées dans ce montage d’images capturées par le télescope de nouvelles technologies de l’Observatoire austral européen, situé à l’observatoire de La Silla au Chili. Après avoir pris une pause pendant la pandémie de coronavirus, le télescope a capturé ces images pour tester ses instruments avant de reprendre les opérations scientifiques. Les tailles relatives des trois planètes dans ce montage sont proportionnelles à leur taille apparente dans le ciel nocturne. Mars semble un peu plus gros que d'habitude car la photo a été prise à peu près au même moment où la planète rouge était en opposition, le point de son orbite où elle est directement en face du soleil dans le ciel de la Terre, à la mi-octobre. La planète rouge était également à son point le plus proche de la Terre le 6 octobre.