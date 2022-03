Space Jam : un nouvel héritage presque terminé aux Golden Razzie Awards

Les Razzies sont une réponse ironique aux Oscars et leur seul travail est d’honorer les pires films et performances de l’année.

LeBron James a remporté le prix du pire acteur et du pire couple d’écran aux côtés de ses co-stars de dessins animés et d’innombrables plug-ins de produits.

Le fondateur et président des Razzies, John Wilson, a déclaré que l’intérêt de la soirée anti-récompenses était de « prendre le passe-temps préféré d’Hollywood – se féliciter – et de le renverser ».

« C’est notre rappel que oui, vous avez fait des films comme Doute, Benjamin Button et Slumdog Millionaire, mais tu as aussi fait des choses comme Gourou d’amour et Rencontrer Dave et Indiana Jones 4″, il a dit.