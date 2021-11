Space Jam est sorti en salles il y a 25 ans aujourd’hui

Les fans de films classiques des années 90 se souviennent certainement du moment où Michael Jordan s’est associé à Bugs Bunny et à ses amis pour affronter les Monsters dans Space Jam, un rassemblement monumental qui s’est déroulé sur grand écran il y a 25 ans aujourd’hui. Réalisé par Joe Pytka, l’hybride live-action/animation mettait en vedette Jordan qui s’éloignait du tribunal pour son plus grand rôle d’acteur en tant que version fictive de lui-même. À ce jour, il reste l’un des plus grands films sportifs de tous les temps.

Alors que Jordan était la star principale, plusieurs autres stars de la NBA étaient là pour faire des apparitions spéciales, dont Larry Bird, Charles Barkley, Patrick Ewing, Shawn Bradley, Larry Johnson et Muggsy Bogues. Comme Looney Tunes personnages, la distribution des voix comprenait Billy West, Dee Bradley Baker, Danny DeVito, Kath Soucie et Bob Bergen. Un acteur qui s’est démarqué était Bill Murray, jouant également lui-même, avec le chasseurs de fantômes star a même aidé Jordan et la Tune Squad à remporter le grand match.

« Eh bien, j’ai fait le film Space Jam avec Michael Jordan, et les gens oublient que j’ai obtenu la passe décisive sur le panier gagnant. C’est si facile à oublier », a déclaré Murray sur Jimmy Kimmel en direct l’année dernière. « J’ai volé le ballon. J’ai fait la passe. Je n’ai rien eu ! Je n’ai même pas été interviewé après. »

Murray a ensuite admis que travailler sur Space Jam a été l’un des meilleurs moments qu’il ait jamais vécu, car il a même pu jouer au basket avec des légendes de la NBA comme Larry Bird et Michael Jordan. Space Jam le réalisateur Joe Pytka a également abordé le travail avec Jordan dans une interview avec le Los Angeles Times l’année dernière, suggérant qu’il était assez facile de travailler avec la superstar des Chicago Bulls en tant qu’acteur.

« Ce fut une expérience formidable de travailler avec Michael », a déclaré Pytka. « Il s’est juste montré à la hauteur. Tout ce que vous lui demanderiez de faire, il l’a fait avec brio. C’est un être humain doué. »

De la popularité durable de Space Jam, Pytka a ajouté : « Un de mes amis m’a envoyé une photo de son fils de 4 ans en train de le regarder. Elle a dit qu’elle l’avait découvert sur Netflix et le lui avait montré. Il le regarde maintenant tous les jours. Le journal français Le Monde a déclaré c’était l’un des meilleurs films à regarder pendant la pandémie car cela fait que les gens se sentent bien… Michael est tout simplement magnifique. »

Ses critiques étaient mitigées lors de sa sortie initiale, mais Space Jam a été un succès au box-office et a développé une forte audience au cours des années suivantes, constituant l’un des films les plus percutants des années 90. Cela a suscité un intérêt chez Warner Bros. pour faire une suite, mais il a fallu des années et des années pour que cela fasse du chemin avant qu’il ne soit finalement publié plus tôt cette année. Space Jam : un nouvel héritage met en vedette LeBron James dans un rôle similaire à Michael Jordan, faisant équipe avec Bugs Bunny pour un match de basket à gros enjeux.

Pour de nombreux fans de l’original, il n’y aura pas de dépassement du premier Space Jam. Une édition spéciale Blu-ray sortie au cours de l’été pour commémorer le 25e anniversaire est un achat facile pour les grands fans qui souhaitent revisiter le film à tout moment. Vous pouvez également diffuser Space Jam sur HBO Max.

