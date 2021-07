Space Jam : De nouvelles critiques sont disponibles, Warner Bros. est-il allé trop loin avec ses propres propriétés ?

La première Space Jam occupe une place particulière dans le cœur de ceux qui ont passé leur enfance à l’âge d’or des années 1990. Une suite du basket-ball centré sur Looney Tunes avec l’aventure est dans les cartons depuis un certain temps, et maintenant que Space Jam: A New Legacy est enfin entré sur le terrain, cela valait-il la peine d’attendre? Eh bien, en un mot, probablement pas. Bon, deux mots.

Nous commençons par Sean O’Connell de Cinemablend, qui n’a apparemment pas apprécié Space Jam : un nouvel héritage à n’importe quel niveau, lui donnant une note de 1,5 sur 5 étoiles. Le manque général de plaisir des critiques tombe aux pieds du barrage sans fin de Warner Bros. Properties, faisant du film l’apparence d’un outil de marketing éhonté pour le studio, ainsi que la performance terne de LeBron James.

« James Lebron on dirait qu’il n’a aucun intérêt pour Space Jam : un nouvel héritage, alors pourquoi devrions-nous ? »

Malheureusement, les commentaires négatifs ne s’arrêtent pas là, Frank Scheck de The Hollywood Reporter partageant des préoccupations similaires. Encore une fois, le critique n’a pas pu s’empêcher de contester la façon dont Warner Bros. a abordé la suite, bombardant le public d’autres propriétés et références reconnaissables, ce qui donne finalement au film l’impression d’être rien de plus qu’une publicité de long métrage.

« À qui cela est censé plaire, tout le monde peut deviner, sauf probablement le service marketing du studio. »

Ce schéma se poursuit, car Joshua Rivera de Polygon a également estimé que Space Jam : un nouvel héritage s’appuie beaucoup trop sur le référencement d’autres franchises, décrivant la suite comme ressemblant à « un diaporama marketing avec une durée de deux heures ». Ce ne serait pas si mal si le film vous faisait rire (c’est une comédie après tout), mais malheureusement, le critique n’a pas trouvé que c’était le cas.

« Space Jam : un nouvel héritage n’est vraiment satisfaisant que pour les personnes qui se soucient du marketing et des bénéfices de l’entreprise, les personnes qui l’abordent comme un produit qui a été vendu avec succès. »

Ces sentiments ont été repris par Mark Cassidy de Comicbookmovie.com qui a déclaré: « La promotion éhontée de la propriété intellectuelle aurait pu être pardonnable si elle avait conduit à quelques rires, mais hélas, Space Jam 2021 est une friche stérile de comédie – quelques sourires narquois soulevés par le wabbit loufoque de côté. »

Tout ne peut pas être mauvais, n’est-ce pas ? Eh bien, heureusement non, ce n’est pas le cas, avec Amy Nicholson de Variety trouvant plusieurs points positifs dans le stratagème marketing supposé d’un film. « Est-ce que le Goon Squad vient de dunk sur LeBron James? Peu importe quand nos globes oculaires sont occupés à identifier un groupe de fans tapageurs comme les Droogs de » A Clockwork Orange « », dit-elle, trouvant même la suite meilleure que l’original. Quelque chose que beaucoup trouveront équivalent à un blasphème.

« Space Jam: A New Legacy est un non-sens chaotique aux couleurs arc-en-ciel qui, contrairement à l’original, parvient à tenir le coup comme un film. »

Bien sûr, notre propre Julian Roman a également trouvé beaucoup de plaisir avec Space Jam : un nouvel héritage, décrivant le retour sur grand écran des Looney Tunes comme « tout aussi drôle et attachant avec une mise à niveau CGI du 21e siècle ».

« LeBron James s’envole dans une aventure Looney Tunes qui ravira des générations de fans. »

Katie Walsh du Tribune News Service a également trouvé beaucoup de plaisir dans la suite tant attendue de la comédie sportive, mais a tout de même estimé que les œufs de Pâques implacables et les rappels à d’autres propriétés de Warner Bros. étaient devenus beaucoup trop difficiles à supporter pour le film.

« Il veut commenter les algorithmes qui régissent nos vies, mais c’est exactement ce qu’il indique : un monstre de propriété intellectuelle de Frankenstein recyclé qui pulvérise un ragoût d’œufs de Pâques et de costumes d’Halloween sur le spectateur, priant pour que quelque chose colle. »

Les critiques solides ne s’arrêtent pas là cependant, avec Nick Harley de Den of Geek trouvant à nouveau plus qu’assez pour en profiter, le film frappant toutes les bonnes notes là où ça compte. « Il ne s’effondre pas parce que le film a un message clair pour les enfants, un arc de personnage satisfaisant pour James et un point culminant émotionnel qui est assez bien joué par le quadruple MVP », lit-on dans la critique. « C’est plus que ce que la version de His Airness nous a donné. »

Aaron Perine de Comicbook.com a ressenti à peu près la même chose en disant: « Les jeunes téléspectateurs vont s’amuser à voir certains de leurs dessins animés préférés à l’écran tandis que les membres plus âgés du public pourraient se retrouver à dériver vers leur propre jeunesse, à l’époque où un aérographe La chemise Taz était le summum du cool. »

Malgré cette lueur de critiques positives, les prises de vues négatives se poursuivent, Scott Mendelson de Forbes trouvant à nouveau épuisant la dépendance à l’égard du catalogue antérieur de Warner Bros. … bien qu’il ait complété l’animation.

« Une animation formidable et une mentalité adaptée aux enfants ne peuvent pas surmonter l’exploitation éhontée (et sans satire) de la propriété intellectuelle en jeu ou le besoin du film d’honorer sans relâche sa star humaine la plus vendue. »

Venant quelque 25 ans après le premier Space Jam, Space Jam: A New Legacy est réalisé par Malcolm D. Lee et met en vedette LeBron James comme une version fictive de lui-même, avec Don Cheadle, Khris Davis et Sonequa Martin-Green dans des rôles d’action réelle, tandis que Jeff Bergman, Eric Bauza , et Zendaya en tête d’affiche du casting de Looney Tunes.

Lorsque LeBron James et son jeune fils Dom sont piégés dans un espace numérique par une IA malhonnête, LeBron doit les ramener à la maison en toute sécurité en menant Bugs, Lola Bunny et toute la bande de Looney Tunes notoirement indisciplinés à la victoire sur les champions numérisés de l’IA sur le terrain : une liste de stars du basketball professionnel comme vous ne les avez jamais vues auparavant. C’est Tunes contre Goons dans le défi le plus important de sa vie, qui redéfinira le lien de LeBron avec son fils et mettra en lumière le pouvoir d’être soi-même.

Alors, pour ceux qui espèrent que Space Jam : un nouvel héritage serait à la hauteur de l’héritage bien-aimé et empreint de nostalgie de son prédécesseur, vous pourriez en sortir déçu. Cependant, bien qu’il y ait eu beaucoup plus de commentaires négatifs que positifs, il semble qu’il pourrait encore y avoir beaucoup à apprécier dans cette suite tant attendue.Space Jam : un nouvel héritage devrait sortir par Warner Bros. Pictures le 16 juillet 2021, à la fois en salles et sur HBO Max pendant un mois après sa sortie en salles.

