‘Space Jam’ aura une version 4k avant la première de ‘A New Legacy’

Il a été révélé que le film emblématique mettant en vedette Michael Jordan, ‘Space Jam’ aura une version 4k avant la sortie de ‘Un nouvel héritage’ l’été prochain.

Le film original est sorti en 1996, avec Michael Jordan. Maintenant, il a été annoncé que sa version 4k arrivera le 5 juillet, y compris les commentaires du réalisateur, Joe Pytka, ainsi que des œuvres d’art inédites.

D’autre part, la bande-annonce officielle de la suite tant attendue, « Space Jam: A New Legacy », qui mettra en vedette la star de la NBA, Lebron James.

La suite de «A New Legacy» révèle: «Ce voyage transformateur est un mélange maniaque de deux mondes qui révèle jusqu’où certains parents iraient pour se connecter avec leurs enfants. Lorsque LeBRon et son jeune fils Dom sont piégés dans un espace numérique par une intelligence artificielle, LeBron doit les ramener à la maison sains et saufs menant Bugs Oui Lapin Lola dans une victoire contre l’intelligence artificielle ».







«Space Jam: A New Legacy» sortira en salles le 16 juillet.