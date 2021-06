« Space Jam: A New Legacy » prépare le public avec une nouvelle bande-annonce

The Tune Squad est prêt pour son retour tant attendu sur grand écran, dévoilant une nouvelle bande-annonce pour « Space Jam: A New Legacy », dans laquelle Daffy Duck, Bugs et Lola Bunny et le reste des adorables personnages de Looney Tunes unissent leurs forces Préparez-vous à épater le public une fois de plus avec un nouveau jeu de basket-ball fou.

LeBron James sera la nouvelle star de la NBA qui devra entrer dans le « ServerVerse », le monde virtuel dans lequel vit chaque personnage appartenant à Warner Bros, pour affronter l’intelligence artificielle Al G. Rhythm et pouvoir sauver son fils et chaque personnage qui est sous la domination de cet étrange personnage.

Après avoir présenté un premier trailer centré sur les merveilles de ce nouveau monde virtuel, « Space Jam: A New Legacy » a dévoilé au public un second trailer, plus centré sur l’équipe Looney Tunes, montrant leurs incroyables textures d’animation comme ils sont présentés en 3D.

Dans une précédente conversation avec The Hollywood Reporter, LeBron James a expliqué à quel point cela signifiait de pouvoir jouer dans la suite de « Space Jam », assurant que, enfant, il idolâtrait Michael Jordan et espérait un jour atteindre le même niveau de renommée, car être la star de ce nouveau film est une grande réussite sur le plan personnel.

« La collaboration avec Space Jam est bien plus que juste moi et les Looney Tunes pour faire ce film ensemble », a commenté James dans l’interview. « C’est beaucoup plus gros. J’aimerais que les enfants comprennent à quel point ils peuvent être autonomes s’ils n’abandonnent pas leurs rêves. »

LeBron James ne sera pas seul dans cette confrontation contre le méchant joué par Don Cheadle. Anthony Davis, son coéquipier des Lakers, le rejoint aux côtés de Chris Paul, Klay Thompson, Damian Lillard et Diana Taurasi. « Space Jam: A New Legacy » se prépare à sortir en salles et sur HBO Max le 16 juillet.