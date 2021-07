Space Jam: A New Legacy prend un coup brutal du directeur original de Space Jam

Pendant que Space Jam : un nouvel héritage a réussi à frapper Marvel Veuve noire en tête des charts du box-office le week-end dernier, et LeBron James a vanté les recettes du film au cours de sa première semaine, il y a une personne qui n’est certainement pas aussi d’accord avec la suite hybride que certains fans, et cela est le réalisateur de l’original des années 90 Space Jam film, Joe Pytka. Alors que la suite est attendue depuis longtemps et que les changements technologiques ont fait du nouveau film une affaire moins 2D, Pytka a rendu son verdict et il est plus critique que même certaines des pires critiques des critiques.

Selon Joe Pytka, interviewé par TMZ, il a trouvé le nouveau film si ennuyeux qu’il n’a même pas réussi à passer les deux heures d’affilée d’une seule traite Et il lui a fallu cinq tentatives pour arriver à la fin du grand basket-ball culminant Jeu. Il semble que ce n’était pas seulement un problème que le réalisateur a eu avec le film, mais toute une myriade de problèmes de sa star à l’intrigue, et même certaines des caractérisations des célèbres héros de dessins animés de Warner Bros.

Alors que Pytka a dit que LeBron est certainement un grand athlète et un assez bon acteur, par rapport à Michael Jordan de l’original, « La vérité est que LeBron n’est pas Michael. » Une chose qu’il a fait remarquer, c’est qu’ils ont fait un effort avec l’original Space Jam pour lier leur histoire à Michael Jordan personnellement. Pour Pytka, le lien personnel manque cruellement dans le nouveau film. Ses reproches à propos du casting ne se sont pas arrêtés là non plus, car il a ensuite remis en question l’utilisation de personnes telles que Damian Lillard, Anthony Davis et d’autres, car il ne peut se souvenir de ce qu’ils ont fait auparavant. Le casting de soutien de Space Jam en 1996 comprenait des tours de Muggsy Bogues, Shawn Bradley, Charles Barkley et la légende qu’est Bill Murray. Peut-être qu’il avait raison.

Alors que Pytka a également déchiré la bande originale du film comme étant « insignifiante » par rapport au classique de 1996, c’est la caractérisation de Bugs Bunny qui a royalement assombri le réalisateur le plus. Parlant du film original, il a souligné à quel point ils avaient tenté de garder les personnages exactement tels qu’ils étaient dans le monde de Looney Tunes, à la fois en apparence et en ton. Son verdict de Bugs Bunny dans Space Jam : un nouvel héritage a fini par dire que les nouveaux Bugs « ressemblaient à l’une de ces poupées moelleuses que vous achetez dans une boutique de cadeaux d’aéroport pour amener votre enfant lorsque votre voyage d’affaires a duré trop longtemps ».

Alors que l’original Space Jam gagné autant d’un panoramique que la version actuelle reçoit des critiques, il a continué à construire un énorme culte au cours des 25 années qui ont suivi sa sortie. Que l’on dise la même chose de A New Legacy dans deux décennies est quelque peu discutable. Alors que Pytka a déclaré qu’il n’était « pas fou » du nouveau film, lui, comme beaucoup d’autres, pense simplement qu’il manque la cible. TMZ a été le premier à rapporter les réflexions de Joe Pytka sur Space Jam : un nouvel héritage.

