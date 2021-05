Space Jam 2: Un nouveau réalisateur de Legacy félicite LeBron James pour son éthique de travail sur le plateau

En règle générale, on n’attend pas grand-chose des célébrités non-actrices qui ont décidé de se présenter devant la caméra pour des passages d’acteur occasionnels. Mais LeBron James a prouvé qu’il pouvait suivre le rythme des autres acteurs en matière de comédie, à partir de quelques passages Saturday Night Live à un rôle de soutien mémorable dans Accident ferroviaire. Maintenant, la star du basket se prépare pour la sortie de son premier film en tant que protagoniste principal, Space Jam: A New Legacy. Dans une interview avec AP, le réalisateur du film, Malcolm D. Lee, a félicité James pour son dévouement à la fois au film et à ses engagements de basket-ball.

« Le truc avec LeBron, c’est qu’il est très professionnel. Je ne pense pas qu’il ait réalisé l’ampleur de ce que signifiait être numéro un sur la feuille d’appel. Il l’a découvert. Mais cela ne l’a pas dissuadé. Il avait eu une blessure sa première saison. avec les Lakers et était de retour dans le train pour revenir à la grandeur. Il s’est donc assuré qu’il était debout à 2 ou 3 heures du matin tous les jours avant d’appeler pour faire son entraînement de basket-ball et faire ce qu’il fallait pour se préparer à préparez-vous pour la saison. «

Space Jam: un nouvel héritage est une suite / redémarrage de l’original Space Jam mettant en vedette Michael Jordan en tant que star du basket à la retraite qui fait équipe avec des personnages de Looney Tunes pour sauver le monde d’une invasion extraterrestre. Aussi gimmicky que la prémisse sonne,Space Jam est devenu quelque chose d’un classique culte et on se souvient encore avec tendresse à ce jour.

Le nouveau Space Jam le film remplace Michael Jordan par James Lebron, en plus d’élargir le casting de personnages animés. Avec les personnages de Looney Tunes, le film devrait présenter un grand nombre de personnages appartenant à WarnerMedia.

La prémisse de Space Jam: un nouvel héritage a également été modifié pour le rendre plus moderne. Cette fois-ci, James se retrouve piégé avec son fils dans un monde numérique appelé «Serververse», où une IA voyou nommée Al-G Rhythm, joué par Don Cheadle, défie James à un match de basket contre son Goon Squad, qui sont avatars virtuels optimisés de stars du basket-ball professionnel.

Et donc James et son fils sont obligés de travailler avec Bugs Bunny, Daffy Duck, Lola Bunny et le reste de leur Looney Tunes copains pour gagner le match et rentrer à la maison. Selon D. Lee, James était tellement déterminé à tirer le meilleur parti de EspaceConfiture :UNENouveauHéritage qu’il était prêt à être sur le plateau toute la journée pour le bénéfice du reste de la distribution et de l’équipe.

« Il était toujours prêt à être sur le plateau et il n’a jamais vraiment quitté le plateau. Il restait là toute la journée et serait prêt pour nous chaque fois que nous avions besoin de lui. C’était un grand professionnel, pas seulement devant la caméra, parce qu’il aime être dirigé et aime jouer mais aussi être une force motrice pour nos figurants qui étaient là. C’est juste un bon exemple de leader. «

EspaceConfiture:UNENouveauHéritage stars LeBron James, Don Cheadle, Zendaya et Sonequa Martin-Green. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 16 juillet. Cette histoire est née sur AppNews.com.

