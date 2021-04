Space Jam 2 Teaser Drops for April Fools ‘Day, la première bande-annonce arrive ce samedi

Joyeux poisson d’avril. Space Jam 2 vient de «lâcher» littéralement sa nouvelle bande-annonce, mais ce n’est probablement pas celle à laquelle vous pensez. Sur le compte Twitter officiel créé pour la suite à venir, un tweet a été publié le jour du poisson d’avril qui se lit comme suit: « Space Jam: un nouvel héritage vient de déposer une nouvelle bande-annonce brillante! « Sans gâcher la surprise ici, vous pouvez voir ce qu’ils vraiment signifie en regardant le clip vidéo inclus ci-dessous.

Space Jam: A New Legacy vient de sortir une nouvelle bande-annonce brillante! #SpaceJamMoviepic.twitter.com/7uBy38H0Oh – Space Jam: un nouvel héritage (@spacejammovie) 1 avril 2021

Le casting pour Space Jam: un nouvel héritage comprend Don Cheadle, Sonequa Martin-Green, Cedric Joe, Ceyair J. Wright, Harper Leigh Alexander, Alex Huerta et Khris Davis. La distribution vocale comprend Eric Bauza (Bugs Bunny, Daffy Duck, Marvin le Martien, Tweety), Jeff Bergman (Sylvester, Foghorn Leghorn), Kath Soucie (Lola Bunny) et Gabriel Iglesias (Speedy Gonzales).

Suite aux événements de l’original de 1996, Space Jam 2 Cette fois, la star de la NBA LeBron James fera équipe avec la Tune Squad. Dans le film, King James s’associe à Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety Bird, Speedy Gonzales et le reste de la Looney Tunes gang (sans Pepe Le Pew, bien sûr) pour jouer au ballon contre une équipe de champions numérisés créée par un algorithme maléfique et voyou nommé AI-G (Don Cheadle).

Dans une interview avec Entertainment Weekly ce mois-ci, Cheadle a parlé de son personnage et de ce que c’est que d’entrer Space Jam 2 comme un algorithme maléfique.

« Je pense que c’est quelque chose, même en post-production, nous essayions toujours de comprendre, de peaufiner et de comprendre vraiment ce qui motive ce gars et ce qui le motive », a déclaré Cheadle. « La moitié du plaisir est dans l’esprit d’une IA Quelles sont leurs priorités? Que pensent-ils d’eux-mêmes? Que veulent-ils que tout le monde voie? Et c’est une IA avec une puce sur l’épaule, donc c’était beaucoup de plaisir à comprendre. «

Dans l’interview, Cheadle a également expliqué à quel point King LeBron était la star parfaite de la NBA à remplacer après que Michael Jordan ait joué dans l’original de 1996. Comme l’explique Cheadle: « Eh bien, je pense que d’une certaine manière, c’est un transfert logique d’un GOAT à l’autre. Mais aussi LeBron doit jouer un rôle dans ce domaine, des choses émotionnelles. Je veux dire, il avait plus d’acteur à faire. [than Jordan]. C’est quelque chose que je ne pense pas que les gens anticipent. Comme je l’ai dit, il prend cela très au sérieux et il était vraiment important pour lui de bien faire les choses. «

Ryan Coogler, LeBrone James, Maverick Carter et Duncan Henderson ont produit Space Jam 2. Le scénario a été écrit par Juel Taylor, Tony Retteinmaier, Keenan Coogler et Terence Nance. Malcolm D. Lee est le directeur, remplaçant Nance qui était auparavant chargé de diriger la suite.

Space Jam: un nouvel héritage sortira en salles et sur HBO Max le 16 juillet 2021. Faites attention à la réel bande-annonce officielle à venir samedi. Le nouveau teaser de la suite nous vient du compte Twitter officiel de Space Jam: un nouvel héritage.

Sujets: Space Jam 2, Space Jam, HBO Max, Streaming, NBA