Space Jam 2 Star Joe Cedric envisage le rôle de Miles Morales dans le MCU: il y a encore une possibilité

Space Jam : un nouvel héritage Star Cédric Joe a l’intention de rejoindre l’univers cinématographique Marvel, l’acteur déclarant son désir de représenter le premier live action Miles Morales. Ayant maintenant affronté Lebron James sur le terrain, Joe a pour objectif d’habiller et de s’attaquer à des personnages de la variété supervillain, et il a prêté une attention particulière au monde de Homme araignée.

« La franchise Marvel est quelque chose dont j’ai toujours voulu faire partie. Et vous savez, ils n’ont pas encore vraiment fait de film de Miles Morales Spider-Man. Il y a donc toujours une possibilité. »

Alors que Marvel n’a pas encore annoncé une action en direct de Miles Morales rejoignant le MCU, c’est quelque chose qui finira sûrement par arriver, et Joe est prêt pour le moment où ce moment se présentera. Le jeune acteur ressemble certainement assez à certaines des représentations de bandes dessinées de Miles, tout en ayant à peu près le bon âge, et avec seulement une poignée de rôles à son actif, le profil de Cedric Joe est sûr de monter en flèche grâce à son rôle principal dans a récemment sorti une suite de comédie sportive Space Jam : un nouvel héritage, qui trouve l’acteur jouant Dominic « Dom » James, le fils cadet de LeBron James.

Il y a eu plusieurs itérations d’action en direct de Peter Parker Homme araignée au fil des ans, avec Tobey Maguire, Andrew Garfield et plus récemment Tom Holland jouant le rôle, mais Miles Morales n’a pas encore reçu le même traitement. Le personnage a cependant vu son histoire racontée sur grand écran via une animation dans le film primé aux Oscars Spider-Man : dans le Spider-Verse, qui jette le personnage dans un multivers partagé appelé « Spider-Verse ». Le film suit Miles Morales alors qu’il devient le nouveau Spider-Man après avoir été mordu par une araignée radioactive et la mort de Peter Parker de son monde, et rejoint d’autres Spider-People de divers univers parallèles pour sauver New York du Kingpin.

Avec Shameik Moore dans le rôle de Miles Morales et réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman, Spider-Man : dans le Spider-Verse a rencontré des critiques élogieuses, avec une suite en cours et dont la sortie est prévue le 7 octobre 2022. Les détails sont en grande partie inconnus, bien qu’il ait été rapporté dans le passé que Spider-Man : dans le Spider-Verse 2 se concentrera davantage sur la relation entre Miles et Gwen Stacy tout en ajoutant plusieurs versions différentes de Spider-Man et Spider-Woman aux procédures.

Quant à la poursuite des aventures d’action en direct de Homme araignée, Tom Holland reprendra le rôle dans le prochain versement MCU Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Bien que les détails de l’intrigue restent un secret bien gardé, on s’attend à ce que le film jette Peter Parker et ses amis dans la folie du multivers, le web-slinger joignant ses forces à celles de Benedict Cumberbatch. Docteur étrange après que des versions alternatives de divers héros et méchants soient entrées dans la mêlée. Bien que cela semble peu probable, certains se sont demandé si les événements de Spider-Man : Pas de chemin à la maison conduira à l’introduction d’une action en direct Miles Morales, quelque chose que Cedric Joe recherchera sans aucun doute.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Comicbook.com.

Sujets : Spider-man