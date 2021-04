«Space Jam 2» Regardez la nouvelle bande-annonce tant attendue du film

Le premier trailer tant attendu de Space Jam: un nouvel héritage a atterri – vérifiez-le ci-dessous.

Le nouveau film, qui devrait sortir en juillet, verra la star du basket-ball James Lebron faire équipe avec Bugs Bunny dans une suite du film classique de 1997.

Dans la nouvelle bande-annonce mettant en vedette une référence sournoise à Game of Thrones, James est piégé dans un paysage numérique par l’algorithme diabolique AI G Rhythm (Don Cheadle), et doit mener les Looney Tunes dans un match de basket-ball contre l’équipe d’IA.

«C’est Tunes contre Goons dans le plus grand défi de sa vie, qui redéfinira le lien de LeBron avec son fils et mettra en lumière le pouvoir d’être soi-même. Les airs prêts pour l’action brisent la convention, améliorent vos talents uniques et surprennent même le «roi» James en jouant le jeu à sa manière.

Space Jam: A New Legacy sera lancé aux États-Unis le 16 juillet, alors qu’une sortie n’a pas encore été confirmée dans certains pays. Le film verra LeBron James remplacer Michael Jordan comme l’étoile.