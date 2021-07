Space Jam 2 : quand sort-il en salles en Amérique latine ?

De moins en moins à Space Jam 2 : A New Legacy ! Ce sera le retour de la franchise Warner Bros. après le film d’animation de 1996 avec Michael Jordan et les Looney Tunes. Cette fois, nous aurons l’étoile du NBA Oui les Lakers de Los Angeles, James Lebron, dans une nouvelle aventure qui sort en salles cette semaine en Amérique latine, car pour le moment il ne sera pas disponible sur HBO Max. Si vous ne voulez pas manquer la journée d’ouverture dans votre pays, continuez à lire !

De quoi parlera cette cassette ? Voici son résumé : « Le basketteur consacré et icône mondiale LeBron James et son jeune fils Dom – qui rêve d’être développeur de jeux vidéo – se retrouvent piégés dans la réalité virtuelle par un algorithme malhonnête appelé Al-G Rhythm. Pour sortir de cette réalité en toute sécurité, ils doivent aider les personnages des Looney Tunes Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig et Lola Bunny, ainsi que toute leur bande d’indisciplinés, pour conquérir les champions numérisés d’Al-G dans un match de basket ».

Si vous ne connaissez pas l’historique de sa production, nous vous raconterons ci-dessous : la suite du film de 1996 était prévue pour l’année suivante, mais le projet a échoué. Ils ont essayé de séduire d’autres athlètes, comme Jeff Gordon, Tiger Wood et Tony Hawks, mais ils ne sont pas non plus parvenus à un accord. Finalement, en 2014, il a été officiellement annoncé que LeBron serait la star, mais ce n’est qu’en 2019 que son tournage a eu lieu, qui a été affectée par le départ du directeur Terence Nance, jusqu’à ce qu’il soit remplacé par Malcolm D. Lee.







Bien sûr, James il sera lui-même, en tant que champion et célébrité du sport mondial. Le casting sera complété par Don cheadle (Rythme Al-G), Sonequa Martin-Vert (Kamiyah), Cédric joe (Soleil), Ceyair Wright (Darius), Harper Leugh Alexaner (Xosha), Jon Bauman (Jon « Bowzer » Bauman) et Steve Harvey. De plus, il y aura plus de stars de la NBA et de la WNBA : Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard, Chris Paul, Kyle Kuzma, Diana Taurasi, Nneka Ogwumike et Chiney Ogwumike. Une camée spéciale de Michael Jordan.

+ Quand Space Jam 2 ouvre-t-il au Mexique ?

La première dans les salles mexicaines aura lieu le 15 juillet 2021.

+ Quand Space Jam 2 ouvre-t-il en Argentine ?

La première dans les salles argentines aura lieu le 15 juillet.

+ Quand Space Jam 2 ouvre-t-il au Chili ?

La première dans les salles au Chili aura lieu le 15 juillet.

+ Quand Space Jam 2 est-il sorti en Colombie ?

La première dans les salles en Colombie aura lieu le 15 juillet 2021.

+ Quand Space Jam 2 est-il sorti au Pérou ?

La première dans les salles au Pérou aura lieu le 15 juillet.

+ Quand Space Jam 2 ouvre-t-il en Equateur ?

La première dans les salles en Equateur aura lieu le 15 juillet.

+ Quand Space Jam 2 ouvre-t-il au Venezuela ?

La première dans les salles au Venezuela aura lieu le 16 juillet 2021.

+ Quand Space Jam 2 ouvre-t-il en Uruguay ?

La première dans les salles en Uruguay aura lieu le 15 juillet 2021.

+ Quand Space Jam 2 est-il sorti au Brésil ?

La première dans les salles au Brésil aura lieu le 15 juillet 2021.