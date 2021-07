Space Jam 2 mettra du temps à atteindre HBO Max

Space Jam : une nouvelle ère brisera un vide de 25 ans pour ramener le film emblématique avec Michael Jordan. Cette fois, ce sera LeBron James qui enfilera la chemise du héros pour animer l’un des films les plus attendus de l’année. Warner Bros il sera présenté en première dans les salles et en streaming, mais il ne sera pas simultané avec HBO Max Dans tous les pays. Quand arrive-t-il au service ?

« La superstar du basketball LeBron James rejoint le gang des Looney Tunes pour vaincre la Goon Squad et sauver son fils », est le synopsis officiel de ce blockbuster qui s’inscrit dans la stratégie de Warner en 2021 de sortir ses films en salles et en ligne en même temps.







Comme il l’a fait avec des emplacements comme La brigade suicide, Godzilla vs. Kong et Mortal Kombat, WB rendra le film disponible à partir de ce 16 juillet à la fois dans les salles et sur HBO Max. Cependant, cette option ne sera réservée qu’aux utilisateurs américains. Pour les fans du reste du monde, l’attente sera longue.

Selon ce que la société a annoncé, ses lancements peuvent être vus dans l’application 35 jours après sa sortie en salles, ce sera donc jusqu’à 20 août quand il sera sur HBO Max en Amérique latine. Si vous ne voulez pas attendre si longtemps et que votre idée est d’en faire l’expérience sur écran géant, vérifiez dans votre pays pour quel jour vous pouvez acheter votre billet.

LeBron James a participé à la première

La star de Space Jam était à la première qui a eu lieu à Los Angeles ce mardi. Bien que la présence de l’athlète avec sa famille ait attiré l’attention, celle qui a retenu toute l’attention était Zendaya. L’actrice qui a mis sa voix pour exprimer Lola Bunny, était habillée comme son personnage dans une tenue vraiment spectaculaire.