Space Jam 2 est critiqué pour avoir laissé le concepteur de personnages non crédité

Space Jam : un nouvel héritage a été en proie à diverses controverses au cours de sa production, et maintenant le film a de nouveau subi des contrecoups après sa sortie. Dave Alvarez, un artiste et animateur qui a travaillé comme concepteur de personnages sur la suite, s’était assis avec sa famille pour regarder le film dès sa sortie. Ses enfants étaient particulièrement ravis de voir le film « que papa a aidé à faire », mais comme Alvarez le dit à ses abonnés sur Twitter, ils ont été déçus de voir qu’il n’avait pas été crédité sur Space Jam : un nouvel héritage.

Au fil des ans, Alvarez a travaillé sur de nombreux Looney Tunes projets pour Warner Bros. Il a été crédité en tant que concepteur de personnages pour la série de redémarrage Dessins Animés Looney Tunes sur HBO Max avec d’autres crédits sur petit écran, y compris Le spectacle Looney Tunes sur Cartoon Network et Wabbit!/Nouveaux Looney Tunes sur Boomerang. Cependant, comme le déplore Alvarez dans son article sur les réseaux sociaux, son plus grand rêve était de voir son nom sur grand écran, et il a le sentiment que le Space Jam : un nouvel héritage l’équipe le lui a volé.

« Je veux juste mettre ça là-bas… Hier soir, ma famille et moi nous sommes assis pour regarder Space Jam. Mes enfants étaient ravis de voir le film que « papa aide à faire » pour découvrir que… mon nom a été omis du générique final. Au début, j’ai pensé que je l’avais peut-être raté mais… non… nous avons vérifié 3 fois et je ne suis tout simplement pas là. Je me sens dévasté. J’ai travaillé dur pendant l’été 2019 pour aider l’équipe avec de nombreux designs qui ont été utilisés dans le produit final. Quand j’ai commencé ma carrière, l’un de mes objectifs était de voir mon nom sur grand écran… et ce moment m’a été enlevé et il ne reviendra jamais. Je ressens beaucoup de douleur en ce moment. Mes enfants étaient frustrés et moi aussi en ce moment. »

Dans les jours qui ont précédé la sortie du film, Alvarez avait partagé son enthousiasme sur Twitter. Plus tôt ce mois-ci, il a posté une photo du Space Jam bande dessinée sur laquelle il avait travaillé. Il a également noté: « J’ai dessiné la bande dessinée (une partie de celle-ci) et j’ai également travaillé sur le film lui-même. Vous recevrez donc une double dose de mon vieux cet été. »

Le jour de Space Jam : un nouvel héritage, avant d’avoir eu la chance de regarder le film lui-même pour le moment, Alvarez a partagé un autre message sur Twitter. Y compris des illustrations de Bugs Bunny faisant tourner un ballon de basket sur son doigt, Alvarez a écrit : « Hé les docs ! J’espère que vous apprécierez notre petit film aujourd’hui ! »

De nombreux fans comprennent les frustrations de Dave et ont offert leur soutien sur Twitter avec des hashtags comme #CreditDave et #CreditDaveAlvarez. Son article sur le fait d’être exclu du Espace Jam 2 les crédits sont également devenus viraux. Pour l’instant, Warner Bros. n’a pas répondu directement à la controverse et on ne sait pas si des mesures seront prises pour arranger les choses par Alvarez.

Space Jam : un nouvel héritage joue maintenant dans les cinémas et sur HBO Max. Son nom n’est peut-être pas dans le générique, mais gardez à l’esprit que Dave Alvarez a travaillé sur la suite. Cette histoire découle directement de Dave Alvarez sur Twitter.

Encore une raison de ne pas soutenir ce film. #CréditDave#ReleaseTheKathCuthttps://t.co/45E2PSpD2w – dsr (BEASTARS S2) (@DSRunplugged) 17 juillet 2021

#créditdave Vont-ils vraiment l’oublier exprès s’il a vraiment travaillé si dur dessus ?! Honnêtement pathétique de leur part. Le rêve de Dave était censé avoir son nom sur grand écran, mais ils l’ont oublié, et il est juste… très triste. POURQUOI?!?!?!?!?!?!?! – CarlosTheHedgehog (@carlos_hedgehog) 17 juillet 2021

Allez @wbphotos@Roi James@spacejammovie@hbomax comment vas-tu faire un dur travail d’artiste comme ça ? Je suis sûr que c’est un site Internet et qu’il n’est pas trop tard pour faire amende honorable. Tu peux le faire!! #CréditDave#CréditDaveAlvarezhttps://t.co/erLoIdZw1P – Peter Porker: Le spectaculaire Spider-Ham (@BotMarley) 17 juillet 2021

En tant que personne qui a travaillé avec Dave Alvarez et qui connaît cet amour profond pour ces personnages… Je sais à quel point cela a dû être démoralisant pour lui. #CréditDavehttps://t.co/R2U2DAhHbh — Je m’appelle Aaron Sparrow, et VOUS LE POUVEZ AINSI ! (@Aaron_Sparrow) 18 juillet 2021

#créditdave parce que personne dans ou en dehors de l’industrie de l’animation n’accorde un minimum de respect aux personnes qui font les dessins animés comme ils le font et c’est nul. Crédit le cas échéant, honorez la contribution avec une baisse de nom dans les crédits. C’est facile. — Erix Summerdown ️‍🌈 (@ESummerdown) 17 juillet 2021

#Creditdave Warner Bros https://t.co/kRkPpuSFic — SPACE JAM 2 EST ICI BOIS !!!!!! (@CKBaloo) 17 juillet 2021

Les gens doivent être crédités pour le travail qu’ils font depuis deux ans ! #CréditDaveAlvarez#CréditDave — Victor le… je… j’ai oublié (@TheFunnyMemeDog) 18 juillet 2021

