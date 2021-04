Space Jam 2 boycotté par des fans bouleversés après le tweet controversé de LeBron James

Avant sa sortie en salles et sur HBO Max cet été, la suite à venir Space Jam 2 est au centre d’une autre controverse. Servant de suite directe aux années 1996 Space Jam, le nouveau film met en vedette LeBron James comme lui-même aux côtés des personnages animés de Looney Tunes. Maintenant, en raison d’un récent tweet controversé publié par la star de la NBA, il y a des appels sur les réseaux sociaux au boycott Space Jam 2.

La controverse découle d’un récent tweet publié par James après qu’un policier de Columbus, dans l’Ohio, ait tiré et tué une jeune fille de 16 ans brandissant un couteau. Dans le tweet de LeBron, qui a depuis été supprimé, le basketteur a publié une image de l’officier et a écrit: « VOUS ÊTES SUIVANT ». Le message a suscité des réactions négatives et James a clarifié son état d’esprit dans un tweet de suivi.

«Je suis tellement fatigué de voir des Noirs tués par la police», James Lebron mentionné. « J’ai pris le tweet parce qu’il est utilisé pour créer plus de haine. Il ne s’agit pas d’un seul officier. Il s’agit de l’ensemble du système et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme. J’ai tellement besoin de plus de RESPONSABILITÉ. »

Je suis tellement fatigué de voir des Noirs tués par la police. J’ai pris le tweet parce qu’il est utilisé pour créer plus de haine – Il ne s’agit pas d’un officier. il s’agit de l’ensemble du système et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme. Je suis tellement désespéré pour plus de RESPONSABILITÉ – LeBron James (@KingJames) 21 avril 2021

Quoi qu’il en soit, la publicité a conduit un groupe de personnes à boycotter Space Jam: un nouvel héritage. À la tête du mouvement se trouve Jack Posobiec, personnalité internet d’alt-right, qui a déclaré dans un tweet: « Boycott Space Jam. Lebron menace la police. « Le tweet a vu beaucoup d’autres sur Twitter emboîter le pas, comme une personne qui a écrit: » LeBron James doit recevoir un message. Boycottez son prochain Space Jam film. »

Boycotter Space Jam Lebron menace la police – Jack Posobiec (@JackPosobiec) 21 avril 2021

LeBron James doit recevoir un message. Boycottez son prochain film Space Jam. – Rod Hamilton (@RhamilRod) 22 avril 2021

« La haine du roi James pour l’Amérique est si profonde. Nous devrions boycotter Space Jam 2», dit un autre boycotteur. Un autre tweet dit:« Il est temps de boycotter LeBron ‘King’ James, Space Jam 2et Warner Brothers. Vous ne menacez pas les policiers, surtout lorsqu’ils ont simplement sauvé quelqu’un du poignard. «

La haine du roi James pour l’Amérique est si profonde. Nous devrions boycotter Space Jam 2. – Harold Eustache, Jr. (@haroldeustache) 22 avril 2021

Il est temps de boycotter LeBron « King » James, Space Jam 2 et Warner Brothers. Vous ne menacez pas les policiers, surtout lorsqu’ils ont simplement sauvé quelqu’un du poignard. pic.twitter.com/bvUwKTfQy7 – RIRepublicans.us (@RIRepublicans) 21 avril 2021

Pourtant, tout le monde n’accepte pas l’idée de boycotter Space Jam 2, et le mouvement pour ce faire a suscité de nombreuses critiques. Constatant que les tweets lui donnaient juste envie de regarder le film encore plus, une personne a tweeté: « Le simple fait de dire que le boycott de l’espace jam m’a motivé à vouloir le regarder. Merci pour l’annonce. »

Le simple fait de dire que boycotter Space Jam m’a motivé à vouloir le regarder. Merci pour l’annonce. – Donab (@___D_B___) 22 avril 2021

« Deux faits: la plupart des gens qui » boycotteraient Space Jam « n’allaient pas le voir de toute façon. Les gens qui se plaignent le plus d’annuler la culture sont ceux qui l’encouragent le plus », dit quelqu’un d’autre.

Deux faits:

La plupart des gens qui «boycotteraient Space Jam» n’allaient pas le voir de toute façon Les personnes qui se plaignent le plus d’annuler la culture sont celles qui l’encouragent le plus https://t.co/Y2C0E8VsK2 – Noah Perkins (@NoahPBPerkins) 22 avril 2021

Ce n’est pas la première controverse à éclater Space Jam: un nouvel héritage. Le mois dernier, il a été révélé que Pepe Le Pew avait été complètement effacé de la suite même si une scène avait déjà été filmée pour inclure le personnage. La décision a été accueillie avec un énorme backlas, et cela n’a augmenté qu’après une récente bande-annonce mettant en vedette un camée des droogs, un gang violent connu pour les meurtres horribles et les agressions sexuelles de leurs victimes dans Une orange mécanique.

D’autres fans ont également exprimé leur mécontentement face au nouveau design de Lola Bunny, dont l’apparence était un peu moins familiale au premier Space Jam. Certains disent qu’il n’est pas nécessaire de changer la conception du lapin de dessin animé et que cela crée une déconnexion avec le premier film. Le réalisateur Malcolm D. Lee a expliqué que le changement avait été fait parce qu’il ne voulait pas que le personnage soit «sexualisé».

Il se peut qu’une partie des personnes sur Twitter refusent de regarder le film, mais pour tous les autres intéressés à le voir, Space Jam: un nouvel héritage devrait sortir en salles et sur HBO Max le 16 juillet 2021.

Boycott Space Jam: un nouvel héritage #BoycottSpaceJam. Lebron James est dedans, il a menacé la vie d’un policier #BackTheBlue#BlueLivesMatter@spacejammovie – Cathleen (@cathleen_huston) 21 avril 2021

Boycotter Space Jam #James Lebron – Mark Andrew (@YtMankerrr) 22 avril 2021

Boycotter Space Jam Obtenons les tendances https://t.co/zSEy6HMJeJ – Mikey Rodriguez (@itsMikey_Rod) 21 avril 2021

Je ne regarderai pas le nouveau film Space Jam. Si les libéraux veulent boycotter les entreprises, nous pouvons aussi jouer à ce jeu. # boycottspacejam2 – Constitutionnaliste conservatrice (@ConservConstitu) 22 avril 2021

Boycotter Space Jam #boycotspacejam – mat (@ matt_a2006) 21 avril 2021

@seanhannity@JackPosobiec commençons le boycott de Space Jam. La façon de le faire est d’annuler HBOMax, de se déconnecter, de supprimer et de tweeter activement contre HBOMax et le film. Le film Thr est sur hbomax. Allez aux tomates pourries, votez-le. HBOMax est un temps Warner co, identique à CNN, ATT @Timcast – TRUMP22 & 24 = 4EVER, NoSpaceJam (@BreakingNewsTip) 22 avril 2021

