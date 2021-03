Space Jam 2 apporte au jeu Batman, Mad Max, King Kong et d’autres icônes Warner Bros.

Aujourd’hui, un premier aperçu de Space Jam 2 est sorti. Et il est devenu évident que LeBron James allait avoir beaucoup de compagnie, à part les Looney Tunes, dans Un nouvel héritage. La suite du film de basket original de Michael Jordan devrait arriver cet été. Bien que ce soit un film remarquablement différent, James va être aspiré dans Warner Bros. ‘ « serveur-verse. » Au cours de son voyage dans l’espace numérique, il va rencontrer de nombreux autres personnages de l’histoire du studio, dont Batman et King Kong, entre autres.

Dans une nouvelle pièce détaillant Space Jam 2, qui comprenait également des photos de premier regard, il est révélateur que le film mettra en vedette « Batman et King Kong sur les courts ». Cela suggère que de nombreux visages célèbres occuperont les sièges pendant le match de basket entre la Toon Squad et les nouveaux méchants, la Goon Squad. Mad Max et Casablanca ont également été mentionnés dans la pièce, tout comme La matrice et Wonder Woman. Il semble, tout comme le studio l’a fait avec Prêt Player One et Le film Lego dans le passé, ils vont charger ce film avec autant d’IP qu’ils peuvent s’y entasser.

On disait depuis un certain temps que d’autres personnages allaient apparaître dans le film. Des noms tels que Pennywise de IT et The Mask, rendu célèbre par Jim Carrey, ont été lancés. Bien que ces personnages particuliers n’aient pas encore été confirmés, nous pouvons nous attendre à voir plusieurs visages célèbres en cours de route.

Space Jam: un nouvel héritage se concentre sur LeBron James et son jeune fils Dom qui sont piégés dans un espace numérique par une IA voyous LeBron est ensuite chargé de les ramener à la maison en toute sécurité en menant Bugs, Lola Bunny et tout le gang des Looney Tunes à une victoire dans un match de basket-ball contre le Les champions numérisés de l’IA sur le terrain, qui comprend une liste de stars du basket-ball professionnel.

Le casting comprend également Don Cheadle (Avengers: Fin de partie, Hôtel Rwanda) comme la méchante IA Khris Davis (Judas et le Messie noir, Atlanta), Sonequa Martin-Green (Les morts qui marchent, Star Trek: Découverte), Jeff Bergman (Dessins animés Looney Tunes), Eric Bauza (Dessins animés Looney Tunes) et le nouveau venu Cedric Joe complètent le casting. Malcolm D. Lee (Voyage de filles, École du soir) est dans le fauteuil du directeur. Le scénario a été écrit par Juel Taylor (Credo II), Tony Rettenmaier (Cabarete), Keenan Coogler (Rachel de New York) et Terence Nance (Actes aléatoires de vol)

Ryan Coogler, LeBron James, Maverick Carter et Duncan Henderson sont à bord en tant que producteurs, avec Sev Ohanian, Jamal Henderson, Allison Abbate, Jesse Ehrman, Spencer Beighley, Justin Lin, Terence Nance et Ivan Reitman à bord en tant que producteurs exécutifs. Nance avait initialement été sélectionné en tant que réalisateur mais a quitté le projet peu de temps après le début du tournage. Comme le reste de Warner Bros. ‘ Films 2021, Space Jam: un nouvel héritage arrivera à la fois dans les salles et sur HBO Max le même jour aux États-Unis. Le film est actuellement prévu pour la sortie le 16 juillet. Cette nouvelle nous parvient via Entertainment Weekly.

