Space Force renomme l’aile spatiale de Floride en Space Launch Delta 45

La «première porte d’accès à l’espace au monde» a désormais un nouveau nom.

La 45e Escadre spatiale de la Patrick Space Force Base et de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride a été rebaptisée Space Launch Delta 45 mardi 11 mai. Le basculement poursuit la réorganisation des installations de l’Armée de l’Air vers la Force spatiale depuis la création de cette dernière en 2019.

«Je suis fier des gardiens et des aviateurs de la 45e Escadre spatiale d’aujourd’hui et des dizaines de milliers de vos prédécesseurs, qui depuis des décennies ont travaillé sans relâche pour mériter la devise préférée de l’escadre en tant que« première porte d’entrée dans l’espace au monde »,» Le lieutenant-général. Stephen Whiting, commandant du Space Operations Command, a déclaré dans une vidéo annonçant le changement. « Eh bien, aujourd’hui, nous marquons un autre jalon dans l’histoire riche de cet espace et de cette mission, et je pense que nous allons faire la 45e position pour continuer à utiliser ce surnom pendant de nombreuses décennies à venir. »

Conformément à la coutume militaire, les drapeaux du 45e Groupe des opérations spatiales et du 45e Groupe de soutien à la mission ont été enroulés et encastrés dans le cadre de la cérémonie de mardi.

« Je me tiens ici sur Launchpad 3, où la mission historique Bumper 8 a été lancée le 24 juillet 1950 », a déclaré le colonel Mark Shoemaker, commandant du 45e groupe d’opérations spatiales, qui avec le surintendant CMSgt. Omar Basnight, a rangé le drapeau du groupe sur le site du premier lancement de fusée depuis Cap Canaveral. « Bien que cela ne semble pas grandiose, ce site marque le début des 3 737 opérations de lancement et d’atterrissage que nos professionnels de l’espace ont soutenues pendant sept décennies. »

La 45e Escadre spatiale a été activée pour la première fois le 12 novembre 1991, succédant au Centre de l’espace et des missiles de l’Est. La désignation «45» comme numéro d’unité de l’aile était basée sur la lignée et les honneurs des unités inactivées avec le même numéro à Patrick Space Force Base (alors Air Force Base).

L’emblème du lancement spatial Delta 45 à Patrick Space Force Station et à Cape Canaveral Space Force Station en Floride porte des éléments du logo de la 45e Escadre spatiale précédente. (Crédit d’image: USSF)

Le colonel Mark Shoemaker (à gauche), commandant du 45e Groupe des opérations spatiales, et surintendant CMSgt. Omar Basnight enroule et enveloppe le drapeau du groupe au Launchpad 3, le site du premier lancement de fusée depuis Cap Canaveral, en Floride, en juillet 1950. (Crédit d’image: USSF)

«L’aile a pris sa désignation numérique du 45e groupe de bombardement, qui a protégé nos côtes atlantiques pendant la Seconde Guerre mondiale», a déclaré James Draper, directeur du musée de l’espace et des missiles de l’Armée de l’air situé à la station spatiale de Cap Canaveral. « Au cours de la cérémonie de 1991, le lieutenant-général Thomas S. Mormon, Jr. a comparé le groupe de bombardement à l’aile spatiale en soulignant que les deux unités étaient nées d’un changement organisationnel et qu’elles devaient toutes deux apprendre par l’action. »

En près de 30 ans d’histoire, la 45e Escadre spatiale a soutenu près de 800 lancements pour les programmes spatiaux militaires et civils du pays. Le premier lancement de l’aile était STS-44, qui a déployé un satellite du programme de soutien à la défense en orbite par la navette spatiale Atlantis de la NASA. D’autres missions notables sous la surveillance de l’aile comprenaient les nombreux vols de navette pour construire la Station spatiale internationale; l’introduction des fusées Delta 4 et Atlas 5 de United Launch Alliance; missions interplanétaires vers Mercure, Mars, Saturne, Jupiter et Pluton; et les débuts du véhicule d’essai orbital X-37B de l’armée de l’air.

Dans le cadre de la transition de mardi, la Force spatiale a lancé le nouvel emblème du Space Launch Delta 45.

« Le bleu nuit et le gris argenté du delta représentent la limite de l’atmosphère terrestre et de l’espace extra-atmosphérique », a déclaré le lieutenant-colonel Shawn Bishop, aumônier de la 45e Escadre spatiale, décrivant l’insigne en forme de flèche. « Dans le centre inférieur du delta, un grand globe représente la Terre, un globe plus petit symbolise la lune et d’autres planètes, et ils symbolisent également le voyage spatial. »

La frontière entre le ciel et l’espace et les globes a été reportée de l’emblème de l’aile précédente pour honorer son histoire.

« La trajectoire de vol du petit delta est rouge pour indiquer les contraintes de lancement pendant le vol spatial. La trajectoire est de gauche à droite pour représenter les itinéraires de départ progressifs des lanceurs sur le range Est », a déclaré Bishop. « Le nombre 45 signifie fièrement le numéro de l’organisation et la bordure dorée proéminente représente la fondation et la structure que la Force spatiale américaine fournit au Space Launch Delta 45. »

L’US Space Force rebaptise également la 30e Escadre spatiale de la base aérienne de Vandenberg en Californie comme Space Launch Delta 30. Les aviateurs et les gardiens affectés aux deux deltas adopteront bientôt un nouvel emblème, remplaçant le badge du Space Operations Command par un autre pour le nouvel espace. Commandement des systèmes, dans le cadre d’un réalignement par la Force spatiale.

«Ce que nous savons, c’est que peu importe le patch que vous portez sur votre épaule gauche, votre accomplissement exceptionnel de mission perdurera», a déclaré le lieutenant-général Whiting. «Avec la riche porte d’entrée de l’histoire spatiale de la 45e en toile de fond, il y aura de nombreuses autres premières et de nombreux autres exemples d’excellente réalisation de mission pour faire avancer les intérêts des États-Unis et de nos alliés dans le domaine spatial.

