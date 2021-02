Space Force a le «  soutien total  » de Biden, dit la Maison Blanche

La nouvelle branche militaire du pays vient d’obtenir un vote de confiance de l’administration Biden.

L’US Space Force a « le plein soutien de l’administration Biden », a déclaré le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, lors d’une conférence de presse aujourd’hui (3 février).

«Le désir du ministère de la Défense de concentrer plus d’attention et de ressources sur les défis croissants de sécurité dans l’espace a longtemps été une question bipartite éclairée par de nombreuses commissions et études indépendantes menées dans plusieurs administrations», a-t-elle ajouté.

Le président Joe Biden et son équipe, a poursuivi Psaki, ne reviendront pas sur la décision de créer la Force spatiale, officiellement créée en décembre 2019. En effet, Biden n’a pas le pouvoir d’éliminer la Force spatiale, même s’il le voulait. , a-t-elle déclaré: « Il a été établi par le Congrès, et toute autre mesure devrait en fait être prise par le Congrès et non par l’administration. »

Les commentaires d’aujourd’hui ont servi à clarifier les remarques faites par Psaki lors d’un briefing hier (2 février), en réponse à un journaliste qui a demandé si le président Biden avait pris des décisions sur la portée et l’avenir de la Force spatiale.

« Wow, Space Force. C’est l’avion d’aujourd’hui, » Psaki a dit avec un sourire hier , faisant apparemment référence à une question qu’elle a reçue le mois dernier sur la préférence de Biden pour la palette de couleurs d’Air Force One.

« C’est une question intéressante », a-t-elle ajouté. « Je suis heureux de vérifier auprès de notre point de contact de la Force spatiale. Je ne suis pas sûr de qui il s’agit. Je vais le découvrir et voir si nous avons des mises à jour à ce sujet. »

Aujourd’hui, nous avons cette mise à jour. De plus, hier soir, Psaki a fait un effort pour réparer les clôtures avec quiconque considérait ses premiers commentaires de la Force spatiale comme dédaigneux ou irrespectueux.

« Nous attendons avec impatience le travail continu de la Force spatiale et invitons les membres de l’équipe à venir nous rendre visite à tout moment dans la salle de briefing pour partager une mise à jour sur leur important travail », at-elle a déclaré hier via Twitter.

Cela ne devrait pas être une énorme surprise que Psaki n’ait pas une mine d’informations et d’idées sur la Force spatiale immédiatement à portée de main hier. L’administration Biden est confrontée à un certain nombre de problèmes urgents au fur et à mesure de sa mise en service, en particulier la pandémie de coronavirus en cours , les problèmes d’espace ne sont donc probablement pas une grande priorité pour le moment.

Note de l’éditeur: Cette histoire a été mise à jour à 15h30 HNE le 3 février pour inclure les commentaires de Psaki lors du briefing du 3 février.