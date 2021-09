Space Combat Game Chorus à venir en décembre pour PS5, PS4

Vous vous souvenez de Chorus ? Ce jeu de combat spatial annoncé il y a environ 18 mois lors de la vitrine Xbox Series X spécifique à un tiers que tout le monde préférerait oublier? Il est soudainement réapparu avec une date de sortie PlayStation 5 et PS4 du 3 décembre 2021. Si vous ne vous souvenez pas de quoi nous parlons, la bande-annonce 101 intégrée ci-dessus devrait vous mettre au courant. Vous incarnerez la pilote Nara, qui essaie de vaincre le culte obscur qui l’a créée.

Il semble que la majorité du gameplay vous obligera à vous battre contre les mercenaires et les alliés du Grand Prophète dans les vastes étendues de l’espace, mais une description YouTube indique également comment vous pourrez explorer les temples anciens, alors peut-être que certaines sections offrent des chances de une pause. Votre vaisseau spatial est sensible et gagne en puissance au fur et à mesure que l’histoire progresse, avec des quêtes secondaires et des pistes de rébellion avec lesquelles s’engager.

Les précommandes sont disponibles dès maintenant sur le Boutique PS pour 34,99 €/39,99 € et venez avec l’ensemble de skins Elder Armor. « Resplendissant dans sa livrée or et violet, réservé uniquement aux membres les plus exaltés du Cercle, le Elder Skin Set rappelle le passé militaire de Nara. Ce pack cosmétique peut être appliqué sur Forsaken ainsi que sur les trois armes de départ : la Gatling Pistolet, lance-missiles et canon laser. »