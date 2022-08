Space Channel 5, l’adaptation la plus récente du jeu au film de Sega et Picturestart, fait désormais partie de la famille Comix Zone

Selon un reportage du Hollywood Reporter, Séga collaborera avec Picturestart pour adapter ces deux œuvres. La comédie dramatique Cha Cha Smooth, sortie en 2022, a été produite par Picturestart. Après le succès commercial de Sonic the Hedgehog, il semble que Sega explore d’autres adresses IP qui pourraient être adaptées au cinéma. Sonic the Hedgehog et sa suite, tous deux produits par le créateur de Sonic the Hedgehog, Toru Nakahara, serviront de base aux futurs films de Sega.

L’adaptation de Space Channel 5 s’appellera Channel 5. L’intrigue de la comédie tourne autour d’un employé de fast-food qui reçoit un appel d’un journaliste du futur lui demandant son aide pour arrêter une invasion extraterrestre. Le pouvoir de la danse virale sera bien sûr utilisé pour y parvenir. Avec l’ajout du directeur du jeu Sega Takumi Yoshinaga, Channel 5 est écrit par Barry Battles et Nir Pantry.

Un autre jeu vidéo de Sega, Comix Zone, est en cours d’adaptation en film. Étant donné que le film d’action Sonic, le hérisson en 2020 et son suivi cette année ont été de si grands succès commerciaux, la révélation que Sega crée de futures adaptations cinématographiques de jeux célèbres n’est pas surprenante. Avec un budget d’environ 90 millions de dollars, le premier Sonic the Hedgehog a réalisé plus de 319 millions de dollars de revenus. Sonic the Hedgehog 2, qui a réalisé un chiffre d’affaires encore plus élevé de 402,4 millions de dollars, a encore plus de succès. Actuellement prévu pour une sortie en salles en décembre 2024 est le troisième film, simplement intitulé Sonic the Hedgehog 3.

La zone sera le nom de l’adaptation de Comix Zone. Dans ce film, un écrivain queer noir de couleur et un créateur de bandes dessinées sont entraînés dans la même histoire. Les deux devront alors coopérer pour empêcher un super-vilain de causer des ravages. Kagasei Shimomura, un producteur de Sega, collaborera avec Mae Catt sur l’écriture de Zone.