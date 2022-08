‘Space Channel 5’ aura une adaptation cinématographique par Sega

Il a récemment été annoncé que Sega Corp. rejoindra le producteur début de l’image pour la nouvelle adaptation cinématographique du classique du jeu vidéo »SpaceChannel 5 ». Le titre classique de Sega était un jeu musical qui suivait Ulala, un journaliste qui a combattu des méchants avec le pouvoir de la danse dans un décor futuriste sur le thème des années 1960.

Des détails sur le sujet du film ont également été donnés, mettant en vedette un employé de restauration rapide malheureux qui est recruté par un journaliste envoyé du futur pour empêcher les extraterrestres de mettre fin au monde, ne pouvant les arrêter que par des danses virales modernes. Il n’est pas encore clair si ce film sera en prise de vue réelle ou animé.

Vous pourriez également être intéressé par : Action en direct de la Petite Sirène, avec Halle Bailey : distribution et autres faits intéressants







L’adaptation cinématographique de »Space Channel 5 » sera écrite par Barry Batailles Oui Nir Paniri, qui cherchera à mettre en œuvre le concept central du jeu et à l’intégrer dans des danses de médias sociaux populaires comme TikTok, étant une formule qui conviendrait parfaitement à aujourd’hui. Il n’a pas encore été décidé qui sera le producteur du prochain projet.

Sega semble vouloir adapter ses titres de jeux vidéo classiques après le grand succès des deux films de »Sonic the Hedgehog », le personnage principal de la société. Il a également été révélé qu’un autre long métrage basé sur le jeu est en cours de production.ComixZone ». Le premier film Sonic a réussi à générer 319 millions de dollars dans le monde, tandis que « Sonic the Hedgehog 2 » a dépassé son objectif avec un total de 402,4 millions de dollars. Le troisième volet devrait sortir en salles en décembre 2024.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Five Nights at Freddy’s aura un nouveau film produit par Blumhouse

»Space Channel 5 » est sorti à l’origine sur la Dreamcast, une console créée par Sega. En 2003, le jeu est devenu disponible pour Play Station 2 et Game Boy Advance. Deux suites, »Space Channel 5: Part 2 » et »Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash » sont finalement sorties en 2003 et 2020, respectivement, avec la version VR disponible pour PlayStation VR, Oculus Quest et SteamVR.

Pour le moment, le film »Space Channel 5 » n’a pas de date de sortie ni de détails sur sa distribution.