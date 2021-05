Space Cam: Découvrez maintenant ce que le télescope Hubble de la NASA a capturé dans l’espace le jour de votre anniversaire

5 mai 2021 19:24:14 IST

Pour célébrer le 30 anniversaire du lancement du télescope spatial Hubble, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a lancé un outil qui vous permet de savoir quel objet céleste le télescope spatial Hubble a capturé le jour de votre anniversaire. Le télescope spatial fonctionne 24h / 24 et 7j / 7 en gardant un œil vigilant sur l’univers. C’est le 24 avril 1990 que le télescope spatial a été lancé et a été libéré dans l’espace le lendemain. Cela a changé notre compréhension de l’univers et le monde de l’astronomie n’a jamais été le même.

Libérés des nuages, de Hubble et par extension, les scientifiques ont une vision claire de l’univers et de tout ce qu’il a à offrir. C’est pour observer certains des plus étoiles et galaxies lointaines avec les planètes de notre système solaire.

L’utilisateur doit uniquement sélectionner la date et le mois de sa naissance dans la liste déroulante et cliquer sur soumettre. Par exemple, si votre anniversaire est le 8 décembre, Hubble a vu le reste de Supernova 1987A qui est une explosion stellaire dans une galaxie voisine observée par les astronomes en 1987. Il brille parce qu’une onde de choc de matière déclenchée par l’explosion stellaire a formé un anneau de gaz autour d’elle.

Plus tôt cette semaine, la NASA avait publié une image de célébration de l’un des les étoiles les plus brillantes de notre galaxie. Il s’appelle AG Carinae et se trouve à environ 20 000 années-lumière. Selon l’agence spatiale américaine, des stars comme AG Carinae sont parmi les plus grandes du cluster.

Non seulement cela, la NASA partage régulièrement des images spectaculaires sur ses poignées de médias sociaux qui ont été capturées par le télescope. Selon la NASA, le Hubble peut détecter des objets comme voir une «paire de lucioles à Tokyo à moins de 10 pieds de distance» de Washington.

