Soyez prudent: l’achat d’ordinateurs portables de jeu est devenu beaucoup plus difficile

Les graphiques de nouvelle génération de Nvidia sont enfin arrivés dans les ordinateurs portables, et comme vous pouvez le voir dans notre examen du GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3080, la version mobile de l’architecture Team Green «Ampère» crache des images à des taux extrêmement rapides. Mais les performances que vous obtenez des puces graphiques mobiles RTX 30 ne seront pas nécessairement égales, même entre deux ordinateurs portables avec le même matériel à l’intérieur.

Un ordinateur portable GeForce RTX 3070 peut ne pas être aussi rapide qu’un autre, par exemple. Et il est même possible que dans certains cas, un GPU plus lent soit théoriquement plus rapide que des modèles plus coûteux. Oui, vous pourriez (pourrait) voir un ordinateur portable GeForce RTX 3070 qui peut égaler ou peut-être surpasser un ordinateur portable RTX 3080 dans certains jeux, bien que nous devions voir plus de commentaires avant de pouvoir le déclarer définitivement. Quoi qu’il en soit, vous allez vouloir faire beaucoup plus de devoirs qu’auparavant lorsque vous magasinez pour un ordinateur portable de jeu.

Tout cela à cause de certains changements fondamentaux apportés par Nvidia aux spécifications des GPU mobiles GeForce RTX série 30. Voici ce que vous devez savoir.

GeForce RTX série 30 et cœurs d’ordinateur portable

Nvidia Les versions pour ordinateurs portables des GPU de la série RTX 30 basés sur Ampère de Nvidia ne correspondent pas aux spécifications des modèles de bureau.

Avant de creuser plus profondément dans la puissance et la vitesse d’horloge – la vraie chose à rechercher dans les ordinateurs portables de jeu Nvidia maintenant – il convient de noter que ces GPU GeForce RTX série 30 ne sont pas les mêmes que ceux trouvés dans les cartes graphiques de bureau. Les versions d’ordinateur portable des RTX 3060, 3070 et 3080 n’ont pas le même nombre de cœurs graphiques CUDA que les modèles de bureau.

RTX 3080 : 8 704 cœurs CUDA de bureau contre 6 144 cœurs CUDA mobiles

: 8 704 cœurs CUDA de bureau contre 6 144 cœurs CUDA mobiles RTX 3070 : 5888 cœurs CUDA de bureau contre 5120 cœurs CUDA mobiles

: 5888 cœurs CUDA de bureau contre 5120 cœurs CUDA mobiles RTX 3060: 3 584 cœurs CUDA de bureau contre 3 840 cœurs CUDA mobiles

C’est un grand changement par rapport aux deux dernières générations de puces mobiles de Nvidia. Dans les séries GTX 10 et RTX 20, les versions pour ordinateur portable des GPU étaient identiques à celles de leurs frères et sœurs de bureau, mais simplement réglées pour consommer moins d’énergie et réduire les vitesses d’horloge. Pas plus.

Nvidia n’a pas non plus modifié les GPU mobiles de la série RTX 30 de manière ordonnée. La GeForce RTX 3080 mobile prend un énorme succès par rapport à la version de bureau, perdant bien plus 2 500 Cœurs CUDA. Sur le papier, le RTX 3080 des ordinateurs portables de jeu a beaucoup plus en commun avec la carte de bureau RTX 3070. Le RTX 3070 mobile a pris un coup important mais pas aussi ridicule à son propre nombre de cœurs CUDA, tandis que la version portable du RTX 3060 a en fait plus cœurs que la carte graphique de bureau. La démence.

Ce sont toujours d’excellentes options graphiques mobiles, ne vous méprenez pas. Ne vous attendez simplement pas aux mêmes performances d’un ordinateur portable de jeu de cinq livres avec une version réduite du RTX 3080 que vous obtiendriez d’une carte de bureau RTX 3080 à trois fentes imposante. Si vous voulez en savoir plus, notre examen du GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3080 plonge plus profondément dans les différences.

Puissance et la confusion de Max-Q

Nvidia

Le plus gros problème pour les acheteurs est l’extrême flexibilité dont disposent les fabricants d’ordinateurs portables lors de la configuration d’un GPU RTX 30 dans leurs offres. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus, les limites de puissance minimale et maximale du sous-système GPU varient énormément pour chaque GPU, tout comme les options de vitesse d’horloge disponibles. Ceux-ci sont interdépendants, comme la quantité d’énergie pompée dans un GPU fortement affecte les vitesses d’horloge et les performances globales. Mais les ordinateurs portables ont besoin de systèmes de refroidissement capables de dissiper la chaleur qui en découle, raison pour laquelle Nvidia autorise le large éventail de configurations disponibles par GPU. L’évaluation des puces mobiles GeForce RTX 3080 pour une puissance de 80 watts à plus de 150 watts permet à la puce de se glisser dans les ordinateurs portables minces et légers et les remplaçants de bureau volumineux.

Rien de tout cela n’est nouveau. Les fournisseurs de puces et les fabricants d’ordinateurs portables équilibrent les performances brutes, une meilleure efficacité et les besoins de refroidissement depuis des années. Conception de cahier compte. Mais le problème est que maintenant, vous ne saurez pas nécessairement à quel type de performances approximatives vous attendre lorsque vous achetez un ordinateur portable avec un GPU GeForce RTX 30-series donné à l’intérieur.

MSI Les technologies Max-Q et le réglage de la puissance ont permis la création de puissants ordinateurs portables de jeu pesant moins de 5 livres, comme les nouveaux modèles Gigabyte Aero illustrés ci-dessus.

Nvidia a même retiré la sous-marque Max-Q telle qu’elle s’appliquait généralement aux noms de GPU, supprimant un autre signal de performances de classe mobile par rapport à ordinateur de bureau. Nvidia a présenté sa technologie Max-Q pour les puces des ordinateurs portables de la série GTX 10, la première à correspondre au nombre de cœurs CUDA de leurs homonymes de bureau. Les versions Max-Q des puces GeForce ont vu leur puissance réduite pour augmenter considérablement leur efficacité énergétique, permettant la création de petits ordinateurs portables de jeu portables qui sont courants aujourd’hui, mais qui étaient des licornes à l’époque.

Le fait de rappeler ces aspects signifiait que les versions Max-Q seraient plus lentes que les GPU mobiles complets, bien sûr, mais elles étaient également étiquetées comme telles. La GTX 1080 était plus rapide qu’une GTX 1080 Max-Q, qui était légèrement plus rapide qu’une GTX 1070, qui était plus rapide qu’une GTX 1070 Max-Q, et ainsi de suite. Tout cela avait du sens.

Plus maintenant.

Nvidia Dynamic Boost 2.0 de Nvidia gère désormais les niveaux de puissance du GPU VRAM ainsi que l’énergie du CPU et du GPU, dans le cadre du Max-Q de troisième génération.

Alors que les versions précédentes de Max-Q étaient uniquement liées à la puissance totale d’une puce, Nvidia affirme que la version de troisième génération de Max-Q qui a fait ses débuts avec les ordinateurs portables de jeu de la série RTX 30 «est plus large et constitue un ensemble holistique de technologies de plate-forme et d’une approche de conception pour construire des ordinateurs portables puissants et minces », selon une déclaration à Hot Hardware. Désormais, en plus de bricoler la puissance brute, la marque Max-Q enveloppe également la technologie de gestion intelligente de l’alimentation Dynamic Boost 2.0 de Nvidia, un nouveau mode Whisper qui utilise l’IA pour atteindre les niveaux acoustiques configurables, la commutation graphique Advanced Optimus et la prise en charge de BAR redimensionnable. Pour rendre les choses plus complexes, les fournisseurs d’ordinateurs portables peuvent choisir les fonctionnalités avancées à prendre en charge.

Ce sont toutes des technologies formidables et bienvenues. Mais brouiller ce que signifie Max-Q sans fournir un autre moyen de signaler les GPU à cadence inférieure rend désormais beaucoup plus difficile d’acheter un ordinateur portable de jeu.

Quel ordinateur portable de jeu est le meilleur?

Maintenant que Max-Q n’est plus seulement un signifiant pour la consommation électrique d’un GPU, vous ne verrez plus «Max-Q» après le nom du GPU dans un ordinateur portable RTX 30, même si le créateur a réduit la puissance en watts et les vitesses d’horloge. Vous ne verrez que les ordinateurs portables RTX 3060, les ordinateurs portables RTX 3070 et les ordinateurs portables RTX 3080.

Le portable de jeu que vous envisagez d’acheter contient-il une version 60W beaucoup plus faible de la puce RTX 3060, ou la configuration à part entière de 115W avec des horloges maximales? Quelque chose entre les deux? Lequel est le plus rapide dans les jeux d’esport, une version 125W du RTX 3070 ou un ordinateur portable GeForce RTX 3080 80W? Un jeu d’ordinateur portable RTX 3080 en 4K peut-il ressembler à une carte graphique de bureau? Et s’il s’agissait d’un modèle complet de 150 W plus?

Asus

Vous saviez qu’un ordinateur portable GTX 2070 Max-Q n’était généralement pas aussi puissant qu’un ordinateur portable GTX 2070 standard. Maintenant, c’est plus un jeu de dés, à moins que vous n’effectuiez des recherches approfondies sur des modèles spécifiques au préalable.

De son côté, Nvidia est encourageante – mais surtout pas exigeant: Ses partenaires d’ordinateurs portables répertorient la puissance graphique totale (TGP) d’une puce. «Nous encourageons vivement les équipementiers à répertorier les horloges et autres technologies prises en charge par un ordinateur portable, notamment Advanced Optimus, Dynamic Boost 2, etc.», a déclaré la société à Hot Hardware. «En fin de compte, comme toutes les fonctionnalités et spécifications des ordinateurs portables, il appartient à l’OEM de commercialiser ce que leur configuration particulière d’ordinateur portable prend en charge.»

Une fois que vous avez un cahier entre les mains, déterminer sa valeur ne devrait pas être difficile. «Pour être plus transparent sur les capacités exactes d’un ordinateur portable, les ordinateurs portables de la série RTX 30 affichent désormais plus d’informations que jamais, répertoriant le TGP exact, les horloges et les fonctionnalités prises en charge», a déclaré Nvidia. «Vous trouverez cela dans le panneau de contrôle qui indique désormais la puissance maximale (TGP + Boost) et la prise en charge de fonctionnalités clés telles que Dynamic Boost 2, WhisperMode 2, Advanced Optimus et d’autres, qui relèvent toutes de Max-Q. «

Les avis comptent plus que jamais

C’est seulement utile après vous achetez cependant un ordinateur portable de jeu GeForce RTX série 30. Nous n’avons pas vu tout des exemples de fournisseurs répertoriant les TGP et les vitesses d’horloge de leur GPU d’ordinateur portable en ligne malgré les encouragements revendiqués par Nvidia – pas même sur le site Web de Nvidia. C’est une déception. Les ordinateurs portables de jeu plus volumineux dotés de solutions de refroidissement renforcées ont tendance à utiliser les itérations les plus puissantes d’un GPU, mais ce n’est pas toujours vrai.

Brad Chacos / IDG Vous ne trouverez pas d’informations sur la vitesse d’horloge ou la puissance du GPU d’un ordinateur portable, même sur les pages de la série RTX 30 de Nvidia.

Si vous ne trouvez pas en ligne les informations TGP et la vitesse d’horloge de l’ordinateur portable de jeu GeForce RTX 30 de votre choix, vous devrez vous appuyer sur des critiques formelles, comme notre examen du GPU mobile GeForce RTX 3080, qui a été testé sur un Gigabyte Aorus 17 notebook — ou des rapports d’autres utilisateurs pour savoir exactement ce que vous obtenez. Espérons qu’un site Web ou un fil Reddit apparaîtra répertoriant ces détails au fur et à mesure que les blocs-notes commenceront à s’écouler, d’autant plus que Nvidia inclut ces informations dans son panneau de contrôle logiciel. Notre tour d’horizon des meilleurs ordinateurs portables de jeu sera utile une fois que nous aurons examiné plus de modèles.

Mais pour l’instant, faites des achats intelligents: un ordinateur portable GeForce RTX 3070 peut fonctionner très différemment d’un autre – et sous la bonne forme, une machine 3070 pourrait même potentiellement aller de pair avec un ordinateur portable 3080 économe en énergie. C’est compliqué.

Oh, et Nvidia propose la puce mobile GeForce RTX 3080 avec 8 Go ou 16 Go de mémoire. Bonne chance là-bas.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

