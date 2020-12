Soyez prudent en mangeant, car sans contrôle, c’est mauvais

Manger, dans un premier temps, est un acte naturel qui favorise la nutrition, donne de l’énergie et une sensation de satiété à notre corps. Cependant, de nos jours, manger implique de nombreuses situations différentes et, dans la plupart d’entre elles, cela devient une chose automatique. Après tout, combien de fois avez-vous pris une collation simplement parce qu’elle était sur la table pendant que vous discutiez avec des amis, ou combien de fois le chocolat est-il devenu un allié pour les jours où vous vous sentez trop anxieux?

Le problème est que face à ces situations, l’acte de manger ne reçoit pas l’attention qu’il devrait et, avec cela, nous conduit à avoir une plus grande tendance à manger de manière compulsive, ce qui va à l’encontre de notre santé et de l’objectif d’avoir un corps à jour. C’est face à cela que la proposition de manger conscient est née. Dans un résumé clair et direct, manger en pleine conscience signifie «manger consciemment» ou bien «manger consciemment».

En pratique, une alimentation consciente propose que les repas soient pris avec une attention totale, sans distractions ni autres tâches concomitantes. L’idée est que nous apprenons à manger uniquement lorsque nous avons vraiment faim et que nous avons besoin de nourriture. De cette façon, il est totalement inutile de pratiquer des régimes fous et difficiles à suivre. Une fois qu’une alimentation consciente devient une habitude, il est peu probable que vous reveniez à l’état irréfléchi de manger.

Au début, pour devenir adepte de l’alimentation consciente, vous devez porter toute votre attention à votre corps et à ce qu’il vous montre. Lorsque vous pensez manger, évaluez si vous avez vraiment faim, faites attention aux signes de votre corps: si votre ventre ronfle ou si vous vous sentez faible, par exemple. Vous constaterez peut-être que la nourriture à laquelle vous avez pensé à ce moment-là ne satisferait qu’une anxiété ou une envie temporaire.

Si vous avez vraiment faim, préparez votre repas et mangez avec conscience. Déconnectez-vous du monde qui vous entoure et concentrez-vous uniquement sur ce que votre corps vous dit. Remarquez les sons qu’il produit, les sensations que vous ressentez et analysez votre nourriture. Couleurs, textures, saveurs, laissez tout être perçu en détail par votre esprit. Mâchez lentement et ne prenez la prochaine bouchée qu’après avoir avalé ce qui était dans votre bouche. Cela vous donnera le temps de remarquer si vous êtes rassasié, ce qui peut vous faire réduire les portions et maigrir sans avoir besoin d’un régime. Savourez les aliments avec soin, découvrez les saveurs qui vous plaisent le plus. Respirez correctement entre les morsures et sentez votre corps changer avec chacun.

L’alimentation consciente est une proposition qui part du principe que le monde est très occupé et troublé et qu’il est nécessaire de ralentir pour percevoir les signaux de votre corps. Manger avec conscience est simple et accessible à tous, permettez-vous simplement de créer une habitude. Une fois l’habitude créée, vous n’aurez que des avantages dans votre vie. Essayez-le!